Cortina tient tête à un Cavendish record

09/07/2021 à 19:41 CEST

La musique de l’hymne du Tour est jouée et le mot « Bravo ! » est lu sur le podium. Fille et fille, sans baisers et sans toucher Mark Cavendish, se tiennent derrière lui alors que le cycliste britannique célèbre deux exploits : sa quatrième victoire cette année et 34 victoires avec lesquelles il égale Eddy Merckx.

En Belgique, Merckx suit le Tour, bien que contrairement à d’autres fois, cette année, il n’a pas abordé la course comme il ne l’a pas fait en 2020 en raison des restrictions de la pandémie. On demande à Merckx dans ‘La Gazzetta dello Sport’ comment il pense que Cavendish remet en question son record. Et il répond que Il ne perd pas le sommeil, il a tout gagné, cinq Tours, cinq Giros, une Vuelta, trois fois champion du monde, et arrête de compter un peu… comme pour s’inquiéter.

A Valladolid, où il vit actuellement, Federico Martín Bahamontes fête ses 93 ans Ce n’est pas non plus le Tour qu’il remporte le 18 juillet 1959, pour exciter encore plus le régime de l’époque. L’Ambassade d’Espagne à Paris a préparé une grande paella pour célébrer l’événement. Le Tour, en 2021, se termine également le 18 juillet pour rappeler que 62 ans avant un grimpeur extraordinaire, le meilleur de l’histoire de la course comme on le reconnaît, qui s’appelait El Águila de Toledo, est devenu le premier Espagnol à triompher sur le Grande Boucle.

C’était une époque, jusque-là, de peu de splendeur en France, encore loin des triomphes qui ont suivi Bahamontes : Luis Ocaña (1973), Pedro Delgado (1988), Miguel Induráin (de 1991 à 1995), Óscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2007 et 2009) et Carlos Sastre (2008). Et cette année, il semble que le malheur du Tour continue de hanter le cyclisme espagnol comme cela s’est produit en 2019 et 2020. “J’ai frappé le bâton”, a-t-il déploré jeudi, en utilisant un terme de football, Imanol Erviti après avoir terminé deuxième, comme cela est arrivé à Ion Izagirre à la première alpine, le jour de la grande exposition Tadej Pogacar, qui hier roulait tranquillement, comme la veille sur le chemin de Nîmes, bien que sans compagnons à côté quand le vent menaçait.

Et c’est la scène qu’Iván García Cortina serre Cavendish. «Il est sorti avec une grande force et Morkov a dû le capturer», raconte le sprinteur britannique sur la ligne d’arrivée de Carcassonne. C’est la même Cortina qui a partagé un an en équipe, à Bahreïn, avec le Cav, avant de signer pour Movistar. Et c’est la Cortina qui lors de la première victoire du coureur Deceuninck s’arrête pour le féliciter et clamer son admiration. C’est aussi le Cortina, enrhumé par le froid des Alpes, qui songe à descendre de vélo au départ de l’étape. “Je ne peux pas faire 220 kilomètres comme ça”, se dit-il et l’explique à Carcassonne où il parle de devoir frapper à la porte du Tour au cas où il s’ouvrirait et au cas où il gagnerait cette étape insaisissable pour le cyclisme espagnol.

Salta Cortina libérée du travail par Enric Mas. Prenez quelques mètres d’avantage. On le voit d’abord avec le but si proche quand le Danois Michael Morkov le rattrape au service de la couronne britannique de Cavendish qui n’a plus qu’à donner un coup de pouce à sa roue. Il remporte la victoire en pensant que s’il remporte la dernière étape à Paris il aura dépassé Merckx en victoires d’étapes sur le Tour, dans une manche française qui voit avec inquiétude une vilaine chute à 61 kilomètres de l’arrivée, avec plusieurs cyclistes au bord du précipice , avec le abandon de Simon Yates et avec Rafal Majka, principal soutien de Pogacar sur la montagne, vraiment blessé et touché.