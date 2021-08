Corto Maltese: L’histoire de l’île de Suicide Squad dans DC Comics

Corto Maltese est devenu le Canon de DC Comics en 1990

Comme je l’ai mentionné précédemment, le cadre de Batman: The Dark Knight Returns est dans Earth-31 du DC Multiverse, ce qui signifie que la nation de Corto Maltese n’avait jamais existé à l’origine dans la continuité principale Earth-1 de DC Comics. C’était, cependant, jusqu’en mai 1990, lorsque le pays a fait une apparition dans le numéro 4 de la série limitée en huit parties, Time Masters.

À peine quatre ans plus tard, Corto Maltese a reçu un cri dans le numéro 31 de Batman: Legends of the Dark Knight, et dans le one-shot quelque peu méta de Superman, Under a Yellow Sun, qui est sorti la même année. De nombreuses années plus tard, la nation a joué un rôle récurrent dans The Flash Vol. 5 en 2017 pendant l’ère Rebirth de DC Comics, et a récemment été présenté dans le titre Robin dirigé par Damian Wayne dans un numéro publié le 27 juillet 2021. a une vie plus remarquable dans d’autres formes de médias.