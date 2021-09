Coruxo et Real Avilés se partagent les points dans un match sans but (0-0)

25/09/2021 à 19:04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Campo do Vao et qui a affronté le Coruxo et à Vrais Avilés il s’est terminé par un nul 0-0 entre les deux prétendants. Les Coruxo voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Navalcarnero par un score de 1-0 et avait pour le moment une séquence de trois défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Vrais Avilés a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Gymnastique Ségovie. Avec ce résultat, l’équipe de Vigo est dix-septième à l’issue du match, tandis que le Vrais Avilés est huitième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde mi-temps, ni le Coruxo ni lui Vrais Avilés ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

En ce moment, le Coruxo est laissé avec un point et le Vrais Avilés avec six points.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre lui Arosa, Pendant ce temps, il Vrais Avilés affrontera dans son stade Union Adarve.

Fiche techniqueCoruxo :Domínguez, Pablo Crespo, Lucas Fernández, Aitor Aspas, Antón, Yago Gandoy, Jacobo Trigo, Martín Fuentes, Alex Ares, Chiqui et SilvaAvilés réels :Davo, Cristian Moreno (Adrián Gómez, min.81), Prendes, Juanmi Carrión (Perea, min.72), Nacho López, Vidorreta, Javi Pérez, Jose Hualde (Iago Díaz, min.67), Cedrick, Natalio et Kilian GrantStade:Campo do VaoButs:0-0