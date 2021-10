CORY HAYWOOD: Y’all Effin Up The Dating Game: Une lettre à Simp Ass… Hommes

Clause de non-responsabilité: Les points de vue, opinions et positions (et langage adulte) exprimés par l’auteur de l’article suivant et ceux fournissant des commentaires sont les leurs seuls et ne reflètent pas nécessairement les points de vue, opinions, positions d’EURweb ou de tout employé de celui-ci.

Le temps des rêves

*Chers Sims,

Je sais que c’est dur là-bas – essayer d’avoir un rendez-vous. Vous devez d’abord approcher ces femmes, discuter avec elles, puis demander leur numéro. C’est une expérience éprouvante pour les nerfs, et bien souvent, pour de nombreux hommes, elle se termine par le rejet et l’humiliation.

Ces interactions placent les femmes dans une position de pouvoir – parce qu’elles ont essentiellement des hommes qui auditionnent quotidiennement pour leur temps et leur attention.

Pensez un instant à l’augmentation de la confiance que les femmes obtiennent lorsqu’elles sont approchées par des hommes. Ils ont un avant-goût de ce que c’est que d’être une célébrité sans avoir un seul iota de talent ou de substance.

Les gars, vous n’en avez pas marre des claquettes pour ces femmes ? N’êtes-vous pas fatigués de vous rendre esclaves de leurs attentes et de leurs émotions imprévisibles ?

Eh bien, j’ai quelques conseils pour vous les négros – faire pousser des DAMN BALLS. Arrête de simper et commencez à exiger plus de vous-mêmes et des femmes.

Laissez-les s’asseoir seuls chez Starbucks sans que vous vous précipitiez toujours pour demander leur numéro. Essayez ça !

En fait, je pense qu’il est temps que les hommes ARRÊTENT complètement d’approcher les femmes. Nous ne sommes pas dans les années 40 et 50, lorsque les négros se baladaient au coin des rues pour s’envoyer en l’air. Nous sommes en 2021 – elle devrait lever son cul paresseux et arrogant et entamer une conversation avec VOUS.

Surtout les gars, pour l’amour de DIEU et de toutes les choses saintes, s’il vous plaît, arrêtez de faire des câlins à ces femmes au gymnase. si elle vous serre dans ses bras au gymnase, cela signifie qu’elle ne vous baise pas en dehors du gymnase. En fait, c’est le nigga qui s’occupe de ses propres affaires, qui fait des tractions dans un coin privé loin de la foule – c’est le nigga dont tu sens la bite quand tu lui parles.

Il lui donne du sexe dans la bouche, LE PIPE – et le mec ne se douche pas avant non plus. Elle lui donne un dôme sur le parking, après son entraînement, près du Burger King. Boules moites et tout.

Vous n’êtes qu’un pion qu’elle utilise pour la validation et un boost d’ego. ARRÊTER! Vous foutez le jeu des rencontres.

Écoute, je suis entraîneur personnel. Je passe la plupart de mes journées au gymnase, aidant mes clients à se mettre en forme. Je commence normalement ma journée avant le lever du soleil, et je quitte le gymnase la nuit, parfois tard – ce qui signifie que j’ai beaucoup de temps pour regarder les allées et venues de tous les membres.

Leurs interactions me rappellent souvent les adolescents sur le campus d’un lycée, faisant le maximum pour s’impressionner les uns les autres, peu importe à quel point leur comportement peut sembler désespéré ou odieux.

Mais il y a un modèle de comportement que j’ai remarqué chez les hommes simples.

Lorsqu’une femme d’apparence décente entre dans la salle de gym, surtout si elle y est tous les jours, le même groupe de SIMP ASS NI * GAS se chevauche pour lui accorder de l’attention, des câlins et une conversation sèche.

C’est comme sur des roulettes. Je regarde ces hyènes en débardeurs et chaînes en or affluer vers toutes les filles prêtes à leur donner leur temps. Il est évident qu’elle a soif d’attention – pas un rendez-vous ou une relation.

Vous pouvez le dire en fonction des vêtements qu’elle porte – un soutien-gorge de sport écrasant ses seins, un pantalon de yoga serrant ses fesses et son entrejambe, des ongles éblouissants, du maquillage. Certaines filles arrivent avec l’air déguenillées et ces négros simplistes affluent toujours comme s’ils n’avaient JAMAIS vu de femme auparavant. Et ils sont FORT – rire et plaisanter de manière odieuse comme si cela allait les faire voir.

Malgré leurs plus grands efforts, ces négros « choisissez-moi » ne reçoivent pas de coochie. Ils se font des câlins. Ils reçoivent des vagues au revoir. Ils obtiennent FOOLS GOLD. Et pire encore, ils font constamment le plein de ces femmes comme un camion diesel.

Même les filles d’apparence ordinaire pensent qu’elles sont « la merde » parce qu’elles sont constamment approchées par des négros dans la rue, qu’elles reçoivent des repas gratuits, des manucures et des sorties shopping, et qu’elles reçoivent des câlins et des séances d’entraînement gratuites de la part des négros. à la salle de sport.

Ils se regardent dans le miroir et voient Beyoncé – sans bords manquants, ventres gonflés et bras de barbecue.

C’est parce que vous n’arrêtez pas de mettre des piles dans le dos, de les recharger ! ARRÊTER!

Je sais pourquoi vous faites ça, c’est parce que vous avez peur d’être rejeté par les filles que vous voulez. Les 8, 9 et 10. Au lieu de cela, vous recherchez des fruits à portée de main – les 5 et les 6, pensant qu’ils sont moins susceptibles de vous rejeter. Mais devinez quoi ? Eux aussi vous rejettent les culs ! Tu sais pourquoi? C’est parce qu’ils savent que pour chacun d’entre vous, il y en a cinq autres prêts à leur acheter des choses et à leur faire des câlins au gymnase.

Le jeu des rencontres est détraqué maintenant parce que beaucoup de ces femmes ne connaissent même pas leur place dans la hiérarchie. Ils croient vraiment qu’ils sont au sommet de la pyramide des rencontres – et ils ont par conséquent imposé des attentes irréalistes à vous, les négros. Voyages somptueux, cadeaux brillants, 300 $ de bœuf au restaurant de Salt Bae – c’est ce dont ces filles ont besoin – même si elles sont médiocres et n’ont rien à offrir à part de la chatte et des problèmes.

Mais ce n’est pas de leur faute. Non non Non. C’est du conditionnement. Ils ont reçu un traitement préférentiel – par VOUS. Ils ont été exposés à des vidéos sur les réseaux sociaux de modèles Instagram affichant les bibelots et les sacs à main achetés pour eux par d’autres niggas simp.

.

Même les joueurs de ballon et les rappeurs de nos jours dépensent des MILLIERS de dollars pour se procurer des opportunités avec ces femmes. J’ai entendu un rappeur au cours d’une interview dire – avec un visage impassible – qu’un homme doit sortir de sa poche avec au moins 10k avant de pouvoir même l’emmener à un rendez-vous.

Je suis sûr à 100% qu’elle dit la vérité.

Je veux que le ni*ga, ou ni*ga(s), qui lui a donné tout cet argent soit évalué par un professionnel – et ne soit pas autorisé à procréer.

Écoutez les gars, je déteste dire ça – mais nous sommes perdants ici. Ces femmes ont le jeu bloqué et cela empire chaque année. Si vous tenez à votre virilité et à votre fierté, alors s’il vous plaît, arrêtez cette folie et rencontrez-la pour un café au premier rendez-vous.

Emmenez-la faire une promenade au parc ou achetez-lui un whopper chez Burger King. Vous n’êtes pas un guichet automatique ou une source de validation pour ces femmes. Retirez-les du piédestal sur lequel vous les avez depuis que vous êtes à la maternelle. Commencez à leur demander de vous donner autant que vous êtes prêt à donner.

Surtout, arrêtez de distribuer des câlins au gymnase – vous tous, les négros ne sont pas des bisous.

Ayez plus de respect pour vous-mêmes, sinon ils ne vous respecteront jamais.

Cory A. Haywood

Basé en Californie du Sud Cory A. Haywood est un écrivain indépendant et expert en bêtises noires. Contactez-le via : [email protected] et/ou envoyez-lui un message sur Twitter : @coryahaywood. Son livre controversé, « Coon Flakes: Musings of an Uppity Negro », est disponible à l’achat sur Amazon (4,49 $), barnesandnoble.com et books.apple.com.