Cory Higgins mène la victoire du Barça sur le Real Madrid lors du premier match de la finale (0-1)

Un pas en avant important est celui qui a pris la FC Barcelona en finale de la Ligue Endesa contre lui Real Madrid. Le club blaugrana, après une brillante seconde mi-temps, a battu les hommes de Pablo Laso au WiZink Center avec un résultat de 75-89.

Les 20 rebonds offensifs que Madrid a pris pendant le match ont été de peu d’utilité (avec Walter Tavares comme joueur le plus remarquable : 16 points et 10 rebonds) contre le coup de vent appelé Cory Higgins. Le ’22’ du Barça a jeté l’équipe dans son dos, et a été le meilleur du match avec 26 points en poche.

Pau Gasol, avec huit points et neuf rebonds, a été le joueur le plus remarquable de la 2e unité de l’équipe de Sarunas Jasikevicius, qui est à une victoire du titre de champion.