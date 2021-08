Cosabella renforce l’inclusivité avec de nouvelles tailles de sous-vêtements pour tous les sexes – WWD

Cosabella fait passer la diversité et l’inclusion au niveau supérieur.

La marque de lingerie de luxe proposera bientôt une sélection de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de maillots de bain adaptés à toutes les morphologies.

Les nouvelles catégories de tailles ne sont plus définies par « vêtements pour femmes » ou « vêtements pour hommes », a déclaré à WWD Guido Campello, co-directeur général et directeur créatif de Cosabella.

“Ce sont des sous-vêtements techniquement ajustés – quel que soit leur type de corps – sur les hommes et les femmes traditionnels”, a expliqué Campello. « C’est le même style pour tous les sexes, mais il prend également en compte la taille et la taille des bonnets », ou le volume au niveau de l’entrejambe.

“C’est une façon différente de regarder les hommes et les femmes, de ce que la société nous dit”, a-t-il déclaré. « Le prochain grand défi pour les détaillants sera de ne pas offrir de produits en fonction du sexe.

“Depuis que cette marque a été fondée, nous avons toujours mis l’industrie au défi de changer la façon dont elle s’adresse à différents corps et de supprimer les obstacles à l’expression de soi associés à l’image corporelle, à l’identité sexuelle, au sexe et à l’âge”, a poursuivi Campello, se référant à l’entreprise que ses parents ont fondée il y a 40 ans et qui est maintenant dirigée par lui-même et sa sœur Silvia Campello. «Après quatre décennies, nous avons organiquement évolué au-delà de la réflexion sur les vêtements pour femmes et avons finalement atteint le point de progrès en tant que société. C’est une belle époque.

Mais Campello s’empresse de souligner que ce n’est pas la même chose que des produits non sexistes.

“Le genre neutre est la même coupe – petite, moyenne ou grande – pour tous les types de corps”, a-t-il déclaré. « Cela ne prend pas en considération le confort, l’ajustement et le soutien. En tant que marques de lingerie, c’est ce que nous devons faire. Les marques de vêtements peuvent en quelque sorte fuir cela. Mais en lingerie, vous avez toujours besoin d’un ajustement technique dans toutes les tailles de bonnet et de bande, sinon vous n’allez pas vendre le produit.

Les tailles seront disponibles dans les magasins Cosabella, cosabella.com et Journelle et sur son site Web, qui appartient également à Campello et à son épouse Sapna Palep, en octobre.

Pendant ce temps, Cosabella est en mode d’extension complet.

En février, Cosabella s’est associée à Free People pour une collaboration de conception. Un mois plus tard, la marque lance la beauté, en commençant par les parfums, puis les maillots de bain pendant l’été. Cette semaine, Cosabella s’associe à l’agence de branding King & Partners pour un nouveau logo, des images dans les magasins et une campagne sur les réseaux sociaux. L’entreprise de sous-vêtements renforcera également ses lignes pour adolescents au début de l’année prochaine.