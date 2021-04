Cosmic Nature »fait ses débuts au Jardin botanique de New York – WWD

La célèbre artiste japonaise Yayoi Kusama – connue pour son utilisation des pois et des «Infinity Rooms» populaires sur Instagram – fait l’objet d’une exposition très attendue au Jardin botanique de New York.

«Kusama: Cosmic Nature» ouvre le 12 avril, retardé de l’année dernière en raison de la pandémie. L’exposition, qui est payante, est sûre d’être un tirage au sort populaire. (Les salles Infinity bien documentées de l’artiste sont connues pour attirer de longues files d’attente et des temps d’attente impressionnants.)

Le salon NYBG est la première exploration complète de l’influence de la nature sur la pratique de l’artiste. Kusama a été élevée autour de la pépinière de semences et de plantes de sa famille au Japon, et une grande partie du travail de Kusama est enracinée dans l’imagerie botanique – citrouilles, fleurs, arbres – rendues dans des motifs, des couleurs et des tailles fantastiques. L’artiste prolifique vit, volontairement, dans un hôpital psychiatrique au Japon depuis la fin des années 70.

Les sculptures de Kusama sont dispersées dans les 250 acres du jardin botanique (et accompagnées d’expositions horticoles spéciales) et des espaces d’exposition intérieurs. En plus des œuvres précédentes présentées, «Cosmic Nature» comprend quatre nouvelles œuvres, dont une nouvelle installation extérieure Infinity Room («Illusion Inside the Heart») et «I Want to Fly to the Universe», qui sera présentée dans le Visiteur Centre réfléchissant la piscine. Des croquis, des œuvres sur papier et des photographies d’archives sont également exposés.

«Cosmic Nature» sera visible jusqu’au 31 octobre 2021. Un catalogue d’exposition illustré sera publié en collaboration avec Rizzoli Electa plus tard cet été.

