Cosmonious High arrive sur Oculus Quest en 2022 par le développeur de Job Simulator

Owlchemy Labs, le développeur derrière Job Simulator et Vacation Simulator, a annoncé un nouveau titre de réalité virtuelle appelé Cosmonious High. Il arrivera sur Oculus Quest 2 et d’autres casques VR l’année prochaine.

Cosmonious High suit les joueurs alors qu’ils s’écrasent dans un lycée extraterrestre en proie à de “mystérieux dysfonctionnements”, et c’est au joueur d’apprendre de nouveaux pouvoirs tout en trouvant la cause des problèmes de l’école. Le jeu propose une distribution de personnages dynamiques qui répondent à des gestes naturels, tels que des coups de poing et des coups de poing, et des pouvoirs extraterrestres à débloquer qui peuvent être utilisés dans l’environnement.

Selon le communiqué de presse, Cosmonious High contient le plus grand espace jamais créé par le studio. L’ensemble du lycée est un terrain de jeu interactif, y compris des zones telles que le Grand Hall, Chemosophy et Visualetics. Vous aurez également accès à une variété de pouvoirs.

“Nous sommes toujours fiers de créer des expériences dans lesquelles les joueurs peuvent s’immerger tout en injectant notre propre marque d’humour et de style”, a déclaré le directeur de l’exploitation d’Owlchemy Labs, Andrew Eiche. “Je pense que c’est exactement ce que nous faisons avec Cosmonious High ; son monde sera familier à nos fans de longue date et accueillera de nouveaux joueurs.”

Le développeur prévoit d’en révéler plus sur son dernier titre VR dans les mois à venir. Cosmonious High devrait sortir sur les casques Oculus Quest et SteamVR au printemps 2022. Vacation Simulator et Job Simulator se classent actuellement parmi les meilleurs jeux Oculus Quest 2 grâce à leur grand humour et leur mécanique, mais leurs mondes sont relativement petits. Un gameplay et une narration similaires dans un cadre scolaire massif nous rendent encore plus excités.