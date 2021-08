Cosmopolitan lance une gamme de soins solaires et autobronzants – WWD

Après avoir lancé une ligne de meubles, une marque de vin et un parfum, Cosmopolitan de Hearst Magazine continue de s’éloigner des revenus imprimés traditionnels, qui ont connu des difficultés dans l’ensemble de l’industrie des médias.

Cette fois, il lance une collection de crème solaire et de bronzage sans soleil, CosmoSun by Cosmopolitan, en partenariat avec Devoted Creations aux États-Unis et en Europe. La collection sans cruauté, végétalienne et sans noix se compose de cinq produits essentiels de bronzage sans soleil et de trois produits de protection solaire, avec des prix allant de 15 $ à 35 $.

« Le public de Cosmopolitan a toujours eu un grand enthousiasme pour le plaisir en plein air et un niveau d’attention équivalent à la santé de sa peau », a déclaré Angela Kim, directrice des licences mondiales de Hearst. « Nous sommes donc ravis de vous présenter enfin cette gamme de produits solaires. Surtout maintenant, avec un désir renouvelé dans de nombreux pays de sortir et de socialiser avec leurs proches, ce partenariat avec Devoted Creation est plus opportun que jamais.

L’accord a été négocié par IMG, qui a également lié Cosmopolitan aux vignobles californiens Guarachi Family Wine pour lancer l’année dernière Uncorked by Cosmo, une marque de vin avec quatre cépages.

Ces dernières années, un certain nombre de marques de médias ont exploité le marché de la beauté, estimé à des centaines de milliards de dollars dans le monde, alors que les flux de revenus de la publicité imprimée traditionnelle continuent de souffrir. Cela va des ventes affiliées aux coffrets beauté, aux produits sous licence, aux pop-ups et même aux magasins de détail.

Cosmopolitan s’était auparavant associé à Luxe Brands pour lancer son parfum Eau de Juice en 2019 avec quatre parfums exclusivement disponibles dans Ulta Beauty, et s’est depuis étendu aux magasins Walmart et Kohl’s. Il est également désormais disponible en Europe.

Elle, également détenue par Hearst, a lancé un parfum en 2019 via les accords de licence du groupe Lagardère, tandis qu’un deuxième parfum, déjà disponible en Europe, devrait sortir prochainement aux États-Unis. Cela s’ajoute aux produits capillaires de la marque, y compris les baguettes à friser et les fers plats. Elle Make Up, quant à elle, a été lancée en 2018 en Chine et s’est encore étendue en Asie. Plus récemment, Elle s’est associée à Verishop, la plate-forme d’achat fondée par l’ancien directeur de la stratégie de Snap Inc. Imran Khan, avec une collection de produits de beauté organisée et quatre événements de shopping de beauté en direct.

Ailleurs, InStyle a une ligne de rouge à lèvres, tandis que le magazine Allure a récemment ouvert son premier magasin de détail physique dans le quartier de SoHo à New York grâce à un partenariat de licence avec Stôur Group, en plus de sa boîte de beauté déjà réussie.

