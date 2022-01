Cosmos (ATOM) est en hausse de 6% aujourd’hui – voici où l’acheter

Cosmos (ATOM) a récemment complètement corrigé sa récente baisse de prix qui menaçait d’effacer tous les gains qu’il avait réalisés en 2021 et est désormais dans une forte tendance haussière. La pièce a maintenu une perspective haussière alors même que la plupart des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, se sont écrasées.

Voici un court article pour aider les investisseurs intéressés à acheter la pièce Cosmos (ATOM). L’article vous donne les meilleurs endroits pour acheter des pièces ATOM et explique également ce qu’est Cosmos.

Cosmos (ATOM) est le jeton natif de la blockchain Cosmos.

Cosmos blockchain est un projet de blockchain qui vise à offrir une solution aux protocoles de preuve de travail en créant un écosystème de blockchains connectées.

Il fournit également un cadre modulaire qui simplifie le développement et le déploiement d’applications décentralisées.

Le jeton ATOM est utilisé pour sécuriser le Cosmos Hub et également accorder aux détenteurs des droits de vote afin de gouverner le réseau.

ATOM pourrait être un bon investissement compte tenu de la reprise actuelle de son prix.

Cependant, vous devez être conscient du fait que l’achat sur le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Si la tendance haussière actuelle se poursuit, la pièce devrait dépasser les 45 $ avant la fin janvier.

