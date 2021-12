Cosmos (ATOM) pourrait aller jusqu’à 100 $ | Invezz

Cosmos (ATOM/USD) a connu une année 2021 très réussie, brisant finalement la résistance à 7,5 $ au début de l’année, et montant en flèche à 45 $ fin septembre. Cependant, bien qu’il s’agisse toujours de son plus haut niveau historique au moment d’écrire ces lignes, sans parler du fait que la pièce a également été prise dans la vague baissière actuelle qui a fait baisser son prix de 17%, beaucoup pensent toujours qu’ATOM pourrait grimper plus haut que jamais dans un avenir proche.

Selon les commerçants, ATOM semble avoir un grand potentiel pour afficher des gains importants dans les semaines à venir. Malgré ce qui se passe actuellement, son graphique à plus long terme montre un modèle de continuation haussier, communément appelé Bull Flag.

Cette structure apparaît lorsque l’actif en question a une tendance à la baisse tout en rebondissant entre deux lignes de tendance en pente descendante, ce qui est exactement ce qui se passe avec la pièce Cosmos en ce moment. À terme, il devrait sortir de la fourchette dans le sens de sa tendance précédente. Non seulement cela, mais votre objectif de profit doit être égal à la taille de la tendance haussière précédente, communément appelée mât de drapeau.

En d’autres termes, si ATOM parvient à compléter le modèle, il devrait dépasser la ligne de tendance supérieure du drapeau, ce qui signifie que son prix pourrait atteindre 65 $.

Cela dit, un analyste connu sous le nom de Bluntz a prévu que le rallye d’ATOM se poursuivrait au-delà, à l’instar de ce qu’Avalanche (AVAX / USD) a vu, lui permettant d’atteindre facilement les 100 $ à moyen terme.

S’il s’agit d’une prédiction assez optimiste par rapport à la première, elle n’est pas impossible. Dans cette situation, ATOM revisiterait simplement son précédent record historique et l’utiliserait comme base à partir de laquelle il pourrait poursuivre sa course haussière. Plus tôt cette année, AVAX était dans une situation similaire et a fini par voir une augmentation de près de 250% après avoir trouvé une base dans une ceinture de soutien de 50-60 $.

