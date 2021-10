Projets Blockchain

Cosmos dévoile une nouvelle blockchain, Sagan, un réseau canarien pour permettre aux développeurs d’exécuter des tests et des expériences

Alors que les problèmes d’évolutivité et d’interopérabilité deviennent un problème majeur dans l’espace blockchain, le réseau inter-chaînes Cosmos a lancé une nouvelle solution blockchain nommée Sagan.

Mardi, la firme a annoncé que la solution blockchain de Sagan permettrait aux développeurs d’expérimenter de nouveaux protocoles.

Cosmos avait teasé la sortie de la blockchain avec un message vidéo accompagné d’une citation de Carl Sagan, le célèbre astronome, et d’une image d’un canari.

Cosmos et son Sagan

Avant l’annonce, Cosmos travaillait à la sortie d’Optimint, une solution de mise à l’échelle qui permettra aux développeurs de créer des blockchains basées sur Cosmos qui peuvent être déployées en clusters. Cosmos a été construit sur le cadre Tendermint et l’intention est de faire d’Optimint un remplacement instantané.

Une source proche du développement a déclaré que le symbole canari sur la blockchain Sagan indique qu’il s’agira d’un réseau canari. Le concept de canari – une blockchain qui contrôle les réseaux de test utilisés pour essayer des protocoles avant qu’ils ne passent au réseau principal – a été inventé pour la première fois par les réseaux Polkadot et Kusama.

Après avoir lancé son protocole de communication inter-blockchain en mars de cette année, l’entreprise a grandi. Ce protocole permet le transfert transparent d’actifs numériques compatibles avec les blockchains, couvrant également ceux de DeFi.

Croissance régulière de Comos

Les données des 30 derniers jours suggèrent que Cosmos a effectué plus de 1 285 426 transferts dans son écosystème. Cosmos, qui serait le deuxième plus grand écosystème de l’espace crypto après Ethereum, a sécurisé plus de 120 milliards de dollars d’actifs numériques avec plus de 250 applications et services blockchain sur le réseau.

Cosmos a récemment signé un partenariat avec Starport, une plate-forme tout-en-un pour créer, lancer et maintenir n’importe quelle application crypto sur une blockchain souveraine et sécurisée. Une partie de l’accord permet aux développeurs de créer leurs blockchains et de les connecter librement à l’écosystème Cosmos. Les développeurs auraient également la possibilité de répertorier leurs jetons sur l’un des échanges décentralisés du réseau et de se faire remarquer dans le monde de la cryptographie.

Cosmos s’associe également à Forte, une plate-forme de jeu blockchain, pour créer des solutions de jeu. Le partenariat permettra aux développeurs de Cosmos de travailler avec Forte pour garantir que tous les développeurs de jeux tiers sur la plate-forme Forte puissent accéder à la technologie de Cosmos et intégrer facilement leurs jeux au réseau Cosmos.

Forte ajoutera également ATOM et d’autres devises compatibles Cosmos, telles que les pièces stables, au réseau Forte pour être utilisées comme moyen de paiement, de liquidité ou de garantie pour les utilisateurs. Cosmos considère toutes ces réalisations comme une étape importante.

Cosmos/USD ATOMUSD

35.8364$2.005.58%

Volume 704.16 mChange $2,00Ouvert$35,8364Circulation 223,22 mMarket Cap 8 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.