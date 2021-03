Cosmos lance la communication inter-blockchain pour activer le DeFi inter-chaînes

Cosmos, autoproclamé «Internet des chaînes de blocs», a lancé sa norme de communication inter-blockchain, ou IBC, permettant de transférer facilement des actifs cryptographiques entre des chaînes de blocs indépendantes.

L’IBC de Comos a été mis en service le 29 mars, permettant des transferts de jetons entre Cosmos et d’autres chaînes de blocs compatibles IBC.

La fonctionnalité, en développement depuis cinq ans, a été votée via la gouvernance communautaire avec 112 millions de votes en faveur de l’activation et 75 millions d’opposés.

Sur une période de deux semaines, une proposition Cosmos doit sécuriser au moins 512 jetons ATOM déposés à son appui pour que le vote se poursuive. Le nombre de jetons qu’un individu ou un groupe détient détermine l’influence de son vote sur le résultat d’une proposition.

Cosmos a affirmé que IBC facilite les nouvelles applications en facilitant les jetons fongibles et non fongibles entre les chaînes et en ouvrant la voie aux échanges inter-chaînes et aux marchés NFT.

Aujourd’hui, @Cosmos a activé les transferts de communication inter-blockchain (#IBC) sur le Cosmos Hub, permettant aux blockchains souverains de transférer des actifs numériques (jetons) et des données entre eux. L’ère Interchain a commencéhttps: //t.co/3vybbrLJ5G Discussion pic.twitter.com/7NRgqHiTBe – Cosmos – Internet des blockchains ⚛️ (@cosmos) 29 mars 2021

Cosmos a ajouté qu’il travaillait déjà sur un échange décentralisé prenant en charge les fonctionnalités inter-chaînes pour les chaînes de blocs compatibles IBC. L’annonce indiquait:

«Le Gravity DEX agira comme un marché pour échanger des jetons à partir de toute blockchain connectée, y compris des jetons de blockchains compatibles IBC, des jetons ETH et ERC20 enveloppés, des jetons BTC enveloppés, ainsi que de tout futur réseau qui implémente IBC.

IBC est une norme qui fournit une méthode d’échange de données en toute sécurité entre deux blockchains indépendantes. La communication inter-blockchain fournit également une mise à l’échelle via le sharding en utilisant des sidechains pour différentes applications.

La norme a été déployée dans le cadre d’une mise à niveau plus large de l’écosystème Cosmos appelée Stargate, qui comprenait également de nouveaux nœuds capables de se synchroniser 200 fois plus rapidement.

Le jeton natif de Cosmos, ATOM, a affiché une tendance latérale malgré l’annonce. Au moment de la rédaction de cet article, ATOM a changé de mains pour la dernière fois pour environ 20 $ et est en baisse de 23% par rapport à son sommet historique du 17 février de 26 $.