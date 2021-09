Cosmos Prix en hausse de 8,7% à 42,77 $ – Où acheter ATOM

Cosmos a dominé les charts cryptographiques au cours du week-end, les gains réalisés permettant à la pièce d’atteindre un nouveau sommet historique. La reprise a également permis à ATOM de gravir les échelons de la cryptographie, et sa capitalisation boursière s’élève actuellement à plus de 11 milliards de dollars. ATOM se classe au 14e rang des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière.

ATOM se négocie à 42,77 $ au moment de la rédaction après un gain de 8,7 % en 24 heures.

Analyse des prix ATOM

Source : TradingView

ATOM a réalisé des gains mensuels importants qui ont fait passer la pièce de 18,23 $ il y a un mois à de nouveaux sommets de 42 $. Les gains mensuels de la pièce s’élèvent actuellement à plus de 123%.

Si la trajectoire haussière se poursuit et que les acheteurs continuent de rallier le support, la résistance supérieure de 45 $ pourrait être testée. Au cours des dernières 24 heures, la pièce avait presque réussi à toucher ce niveau de résistance, mais elle n’a atteint que 44 $. Cependant, cette action sur les prix pourrait à nouveau être observée, et si le sentiment haussier est plus fort, 50 $ seront la prochaine cible.

Actuellement, le soutien du marché au sens large est faible car le bitcoin est tombé à 45 000 $. Cela signifie que nous pourrions voir ATOM céder au sentiment baissier. Si ATOM plonge à nouveau, les niveaux de support inférieurs de 40 $ seront testés. Avant le rallye de 24 heures, ATOM se négociait à 38 $, et s’il redescendait à ce niveau, les traders pourraient commencer à acheter la baisse.

Les gains récents de Cosmos ont été attribués aux développements de sa blockchain. La blockchain Cosmos a enregistré une augmentation des cas d’utilisation en raison de l’Inter-Blockchain Community Protocol (IBC). Au cours du mois dernier, ce protocole a connu une adoption accrue qui a alimenté les valeurs d’ATOM.

Les dernières mesures de Map of Zones montrent que plus de 780 000 transferts IBC ont eu lieu au cours du mois dernier et que le réseau a traité plus de 3,2 millions de transactions.

Avec cette adoption croissante et ces cas d’utilisation de la blockchain Cosmos, la pièce pourrait continuer à atteindre de nouveaux sommets malgré la volatilité sur le marché au sens large.

