Cosmos s’envole pour atteindre un nouvel ATH alors que la majorité du marché de la crypto saigne

Cosmos (ATOM / USD), la crypto-monnaie native du réseau d’interopérabilité de la blockchain Cosmos, s’est ralliée au cours de la semaine dernière malgré un sentiment baissier général sur le marché des crypto-monnaies. Cette augmentation a vu la pièce gagner plus de 10 $ (7,31 £) pour établir un nouveau record historique (ATH) au-dessus de 40 $ (29,25 £). En revanche, Bitcoin (BTC/USD), la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, n’a gagné que 1,28% au cours de la semaine dernière.

Au moment de la rédaction, les données de CoinMarketCap montrent que la dynamique haussière d’ATOM se maintient avec des gains de 4,92 % au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 40,82 $ (29,85 £). Le prix actuel de la pièce indique également un changement de 31,27% au cours des sept derniers jours. Alors qu’ATOM est vert, il est de 8,92% en dessous de son ATH de 44,70 $ (32,69 £), qui a été fixé aujourd’hui.

Néanmoins, le volume ATOM est en hausse de 27,32%, ce qui indique qu’il y a une pression d’achat, ce qui pourrait faire dépasser la pièce de son ATH. Les données de TradingView montrent également que la pièce est prête pour plus de profit. Sur le graphique d’une semaine, les oscillateurs montrent une force de vente modérée, tandis que les moyennes mobiles indiquent une force d’achat forte.

La capitalisation boursière d’ATOM a également augmenté de 5,21% pour atteindre 9 034 893 644 $ (6 605 907 662,28 £), faisant de la pièce la 20e plus grande crypto. Si ATOM maintient l’élan haussier, il est prêt à renverser le Bitcoin enveloppé (WBTC / USD), qui a une capitalisation boursière de 9 265 635 731 $ (6 774 615 892,90 £).

Les raisons du rallye ATOM

ATOM a commencé à se redresser après que Sifchain, un échange décentralisé basé sur Cosmos, a lancé des capacités de communication inter-blockchain (IBC). Ce lancement a permis des échanges entre l’écosystème Cosmos et la blockchain Ethereum. Sifchain a également introduit un nouveau programme de liquidité qui offre aux utilisateurs des incitations à ajouter des liquidités à des pools de liquidités spécifiques de Cosmos Asset.

Cosmos a également annoncé son intention d’apporter une sécurité inter-chaînes au Cosmos Hub. Selon le projet, la sécurité inter-chaînes est une catégorie de sécurité partagée spécifique à Cosmos qu’IBC exploite. En ajoutant la sécurité Interchain au Cosmos Hub, le projet cherche à améliorer l’expérience Internet des Blockchains.

Les avantages de l’introduction de la sécurité inter-chaînes dans Cosmos Hub incluent l’abaissement de la barrière à la mise en œuvre et à l’exécution de chaînes de blocs publiques décentralisées et souveraines sécurisées et la possibilité d’un minimalisme du hub. Grâce au minimalisme du hub, le Cosmos Hub aura peu de fonctionnalités, ce qui contribuera à réduire la surface des failles de sécurité.

