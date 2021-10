COSORI a une nouvelle friteuse sans huile, et elle a une grande capacité : elle a 4,7L et Amazon l’a en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des marques les plus performantes dans le secteur des friteuses à air vient de lancer un nouveau modèle, celui qui a un panier de grande capacité et des fonctions assez intéressantes.

Le nombre de friteuses à air en vente actuellement est immense, et l’essor de ce marché a conduit de nombreuses marques à vendre un ou plusieurs modèles, même si le succès est assez inégal.

L’une des marques qui vend le plus de friteuses de ce type est COSORI, très réussi sur Amazon et avec des milliers de bons avis de ses utilisateurs. Désormais, cette firme a mis en vente une nouvelle version de ses friteuses sans huile, une qui atteint une capacité de 4,7L et qu’Amazon a abaissée à 109 euros.

Cette friteuse sans huile a une grande capacité, 4,7L au total. Il dispose de sept programmes et d’une fonction de maintien au chaud.

Votre panier est grand, vous pouvez donc préparer des portions pour 5 à 6 personnes sans trop de problèmes. et répartir uniformément la chaleur, résolvant ainsi l’un des principaux problèmes de ces friteuses, qui est de laisser certaines zones complètement crues et d’autres excessivement cuites.

Le COSORI Pro LE 5.0 répond à plusieurs des choses que vous devez prendre en compte lors de l’achat d’une friteuse sans huile, comme la taille, l’écran tactile (qui évite certaines pannes) et qu’il dispose d’options telles que le maintien des aliments à un certain Température.

Évidemment, puisqu’elle coûte plus de 100 euros, elle ne peut pas faire partie des meilleures friteuses bon marché, bien qu’elle soit économique si l’on compare son prix à celui d’autres modèles similaires entre 4 et 5L de capacité.

Contrairement aux modèles à bas prix, qui vous permettent uniquement de régler le temps et peut-être la température, celui-ci de COSORI dispose jusqu’à 7 programmes prédéfinis pour différents types d’aliments, qui ajustent à la fois les degrés et les minutes au maximum pour que la nourriture soit juste droit. .

Comme il est vendu par Amazon et dépasse les 29 euros, vous n’aurez pas à payer les frais d’expédition. C’est le cas de tous les achats dans ce magasin qui dépassent ce chiffre, bien qu’il soit toujours conseillé de commander en tant que membre d’Amazon Prime afin qu’il vous parvienne plus tôt chez vous.

