Costa explique ce qui s’est passé la nuit avant de se battre avec Adesanya

Le Brésilien Paulo Costa est sorti pour parler pour la première fois de tout ce qu’il a vécu avant de combattre Israël Adesanya à l’UFC 253.

Quelques jours après la défaite, Costa est apparu sur sa chaîne YouTube en notant qu’il avait bu du vin la nuit précédente, pour tenter de dormir avant le combat. Cette semaine, Paulo a détaillé les circonstances qui l’ont conduit à cette décision extrême.

« Ma réduction de poids a été très, très difficile. Mais c’est toujours dur. Le problème, c’est qu’à Abu Dhabi, le combat avait lieu le matin et non la nuit. Vous avez donc une nuit de plus. Et ce qui s’est passé, c’est qu’après la perte de poids, j’ai très bien repris du poids. Mais je me suis entraîné trop dur. J’étais tellement confiant, tellement confiant que je me suis entraîné trop dur. Je me suis entraîné plus qu’il ne m’était conseillé de m’entraîner après la réduction de poids. Et je pense que cela a causé beaucoup de problèmes dans mon corps. J’avais beaucoup de crampes, j’avais beaucoup de mal à dormir.”