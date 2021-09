Costa, Hulk et Vargas donnent la victoire à Mineiro, leader incontesté au Brésil

in

19/09/2021 à 03h13 CEST

.

Devant Diego Costa, Hulk et le Chilien Eduardo Vargas, avec un but chacun, a donné la victoire ce samedi à Mineiro athlétique, qui a battu Sport Recife 3-0 et maintenu le leadership du championnat brésilien avec sept points d’avance sur Palmeiras.

L’équipe de Belo Horizonte, dirigée par l’entraîneur Alexi Stival ‘Cuca’, mène le classement d’une main de fer, accumulant 45 points en 20 matchs, avec seulement trois défaites.

Sa nouvelle victime au stade Mineirao était un Sport qui s’enfonce dans les places de relégation et Il a déjà enchaîné sept matchs sans marquer un seul but.

El Mineiro n’a eu aucune pitié et, après plusieurs occasions perdues, a ouvert le score à la 34e minute avec un but de Costa, tout nouveau renfort des coqs cette saison.

L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid et de Chelsea a inscrit une tête grâce à un centre du gauche de Guilherme Arana, ancien joueur de Séville.

Juste avant la pause, Son partenaire d’attaque, Hulk, toujours sur une lancée à 35 ans, a creusé les écarts en profitant d’une erreur de l’arrière visiteur, le jour où il a annoncé qu’il serait papa pour la quatrième fois.

Le puissant bélier a déjà marqué 21 buts cette saison, dont huit en Championnat du Brésil, une note qui le place parmi les meilleurs buteurs du tournoi.

Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, Cuca a laissé au repos Costa et Hulk en vue du match aller des demi-finales de la Copa Libertadores, qui se jouera mardi prochain contre Palmeiras, leur rival direct en championnat national.

Le sport a pressé dans les dernières minutes, mais le juge de touche a annulé deux buts pour deux hors-jeu confirmé par le VAR. Vargas, qui était entré pour Hulk, fermerait le compte de la surface de Cuca avec un penalty à la 98e minute.

Ce samedi également, le Palmeiras, commandé par l’entraîneur portugais Abel Ferreira, ajouté trois points vitaux lors de son passage sur le terrain de Chapecoense (0-2), dernier de la Ligue avec une seule victoire à son casier.

L’ensemble vert et blanc a décidé le match en première mi-temps par Luiz Adriano et Raphael Veiga, un triomphe qui lui permet de rester en vie dans la lutte pour le titre et d’oublier la douloureuse défaite à domicile la dernière journée contre Flamengo par 1-3.

Le Chapecoense, de son côté, s’éloigne davantage des postes de salut, qui est désormais à douze points, en attendant ce que fera Sao Paulo dimanche contre l’Atlético Goianiense.

D’un autre côté, Athletico Paranaense a battu la Juventude 2-1 grâce à Renato Kayzer et Bissoli. Pour les visiteurs, qui ont subi l’expulsion du défenseur Rafael Forster, Ricardo Bueno a escompté.

La journée de ce samedi sera complétée par Ceará-Santos et Bahía-Bragantino.