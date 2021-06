Costco Canada réduit le Moto G Fast axé sur le budget à seulement 160 $

Il y a plus qu’il n’y paraît avec les derniers smartphones abordables de Motorola. L’année dernière, la société a lancé trois appareils économiques, tous bien inférieurs à 500 $ chacun : le Moto G Fast, le Moto G Power et le Moto G Stylus. Avec le lancement du Moto G Fast à seulement 249,99 $ au Canada, il est devenu l’un des moyens les moins chers d’avoir un smartphone Android fiable entre vos mains.

Grâce à une offre à durée limitée chez Costco Canada, le prix du Moto G Fast est encore plus bas! Jusqu’au 6 juin, les clients peuvent acheter le Moto G Fast en solde pour seulement 159,99 $ chez Costco Canada et économiser 90 $ sur son coût total instantanément, bien que vous deviez être membre de Costco si vous souhaitez profiter du rabais d’aujourd’hui. Ce téléphone a été plus récemment au prix d’environ 210 $.

Le Moto G Fast est le plus abordable des trois appareils de Motorola qu’il a sortis l’année dernière, et la vente d’aujourd’hui fait baisser son prix à l’une des meilleures offres que nous l’ayons vu atteindre. Outre son écran Max Vision HD+ de 6,4 pouces, le Moto G Fast est doté d’un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 665, de 32 Go de stockage interne, de 3 Go de RAM et d’un système de caméra arrière principal de 16 Mp avec Macro Vision et un objectif ultra-large. Vous pouvez même étendre son stockage à l’aide d’une carte microSD. Cet appareil est également équipé d’une batterie de 4000 mAh qui dure jusqu’à deux jours avec une seule charge.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans notre examen du Moto G Fast, il a obtenu 3,5 étoiles sur 5, principalement pour avoir pris le Moto G Power déjà axé sur le budget et déclassé un peu l’expérience pour obtenir un prix encore plus bas. Cependant, au prix de vente actuel de 160 $, il est beaucoup plus difficile de l’ignorer. De plus, vous ne pouvez pas ignorer son excellente qualité de fabrication et sa longue durée de vie de la batterie.

La vente d’aujourd’hui chez Costco se termine le 6 juin, bien que l’appareil puisse potentiellement se vendre avant cette date, alors assurez-vous de magasiner bientôt si vous ne voulez pas manquer cette occasion !

