Costco est-il ouvert ce dimanche de Pâques 2021?

Aujourd’hui, c’est le jour de Pâques 2021. Et la vie est bien remplie et vous avez peut-être besoin d’articles d’épicerie de dernière minute ou de bonbons pour pouvoir remplir encore plus vos paniers de Pâques. Costco est-il ouvert à Pâques 2021? Malheureusement, vous n’avez pas de chance si vous souhaitez visiter Costco aujourd’hui. Tous les magasins sont fermés.

Costco est fermé à Pâques

Comme pour de nombreuses autres grandes fêtes, Costco est fermé à Pâques. Leur site Web note que tous les entrepôts américains sont fermés le dimanche de Pâques chaque année. Cette fête permet aux employés de célébrer la journée avec leurs proches.

Les autres jours fériés pendant lesquels Costco est fermé comprennent le Nouvel An, le Jour du Souvenir, le Jour de l’indépendance (4 juillet), la fête du Travail, le jour de Thanksgiving et Noël.

Les centres d’affaires Costco sont également fermés à Pâques, même si les vacances ne sont pas répertoriées sur le site Web ici. Cette page indique que les centres d’affaires (et non les entrepôts) sont généralement fermés le jour de l’an, le jour du souvenir, le jour de l’indépendance, la fête du travail, Thanksgiving et Noël. Cependant, Pâques ne figure pas sur cette liste. C’est uniquement parce que les centres d’affaires de Costco sont toujours fermés le dimanche, selon leur site Web.

Un centre d’affaires Costco est disponible pour tout membre de Costco et il y a 15 succursales aux États-Unis. Ils ont des articles qui ne se trouvent pas dans les magasins Costco réguliers et de grandes quantités de certains articles d’épicerie, y compris une plus grande sélection de boissons. Le site Web note: «Plus de 70% des articles du centre d’affaires Costco sont différents de ceux transportés dans un entrepôt Costco».

Ce n’est pas parce que les magasins sont fermés que vous ne pouvez pas commander en ligne. Vous pouvez trouver des informations sur les économies réservées aux membres jusqu’au 4 avril ici.

Costco reprendra ses heures d’ouverture lundi

Costco reprendra ses heures normales de bureau le lundi, le lendemain de Pâques. Selon leur site Web, les heures d’ouverture de l’entrepôt de Costco varient selon l’emplacement, alors vérifiez auprès de votre Costco local le plus proche pendant des heures.

Les magasins Costco offrent également des heures de magasinage pour les personnes âgées de 60 ans et plus, de 9 h à 10 h, heure locale, du lundi au vendredi. Celles-ci sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les membres handicapés ou immunodéprimés peuvent également faire leurs achats pendant ces heures.

Cependant, les horaires des aînés peuvent différer à certains endroits. À Culver City, en Californie, ils sont de 8 h à 9 h du lundi au vendredi. À Los Feliz, Northridge, Pacoima, Van Nuys et Woodland Hills à Los Angeles, c’est du dimanche au vendredi de 9 h 00 à 10 h 00 et le samedi à partir de 8 h 30 à Richmond, en Californie, il est 8 h 30. 9h30 du lundi au vendredi. À Iwilei (Honolulu), Hawaï, il est de 8 h à 9 h. M. Du lundi au vendredi. Dans le Massachusetts et l’Oregon, il est de 8h30 à 9h30 tous les jours.

Les agents de santé et les premiers intervenants ont un accès prioritaire aux entrepôts avec une carte de membre et une pièce d’identité officielle. Cela leur permet de se déplacer en tête de file lorsqu’ils entrent dans un entrepôt. Une exception est le Massachusetts, où les personnes âgées ne sont pas autorisées pendant les heures de magasinage.

Les masques faciaux sont toujours nécessaires dans les magasins à tout moment.

Pour trouver des horaires spécifiques de Costco près de chez vous, utilisez le localisateur de magasins ici.

Les lieux de restauration proposent désormais un menu limité à emporter uniquement, et la distanciation sociale est toujours recommandée.

