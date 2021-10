Costumes d’Halloween de célébrités – qui préférez-vous ?!

Hollywood n’a jamais manqué de célébrités en costumes d’Halloween sauvages … mais avec des milliers de looks qui arrivent chaque année, il y aura forcément des costumes à copier/coller.

Vanessa Morgan et Lele Pons ont les deux globes oculaires fondus avec leur tenue Maléfique, Cardi B et Tessa Thompson transformé le monde en pierre en tant que Medusa, le casting de ‘Riverdale’ et Tana MongeauLes amis de ‘s ont affronté ‘The Powerpuff Girls’… et nous avons besoin de vous pour régler la question séculaire.

Faites défiler cette galerie de célébrités en costumes et votez pour qui vous servez des friandises… et qui se retrouve avec des astuces.

Tu préfères huer ?!