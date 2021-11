Costumes et fêtes de célébrités Halloween 2021

Halloween 2021 est officiellement dans les livres, et les stars ont certainement profité d’une année sabbatique pour célébrer, mettant une tonne d’efforts pour les bashes de cette année.

Megan toi étalon — habillé comme une fée — a organisé un énorme événement à Ysabel à West Hollywood … l’un des costumes les plus remarquables de cette fête était Adam Lambert, qui était tout habillé comme une sorte de roi aquatique.

Le weekend a tout fait pour son costume, comme d’habitude, comme Don Vito Corleone de « Le Parrain » avec des prothèses complètes … il ressemblait vraiment à la vraie affaire.

Chat Doja, habillée en Cynthia des Razmoket, Anderson .Paak a réussi le parfait Bruno Mars et Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou habillé en « Joker » pour Kendall JennerLa fête d’anniversaire privée de Harriet’s Rooftop à West Hollywood.

Prêcher la santé publique, Katy Perry et Orlando Bloom habillé en docteur et vacciné intitulé « Katy & Perry »… peut-être une pièce de théâtre sur Johnson & Johnson.

Quant aux costumes de couple, Travis Barker et Kourtney Kardashian ont rendu hommage au film « True Romance » avec leur look d’Halloween… et Kylie et Travis Scott a pris Stormi truc ou traitement.

Plein de bons déguisements cette année !!!