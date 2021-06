COTA ajoute 20 000 fans supplémentaires avec un intérêt croissant pour les États-Unis

Le Circuit des Amériques prévoit d’accueillir 20 000 fans supplémentaires à travers les portes du Grand Prix des États-Unis 2021.

La Formule 1 est revenue aux États-Unis en 2012, s’installant au COTA d’Austin, avec un Grand Prix ayant ensuite lieu chaque année depuis, à l’exception de 2020, lorsque la pandémie a forcé son annulation.

Mais les États-Unis sont un marché où la Formule 1 continue de croître sous la direction des propriétaires de la série Liberty Media, comme en témoignent les ventes record de billets que COTA a enregistrées pour le GP des États-Unis 2021.

“Les ventes de billets sont formidables, nous en sommes donc ravis”, a déclaré le président de la COTA, Bobby Epstein, à Autosport.

« En sachant cela, suffisamment à l’avance, nous pouvons ajouter beaucoup de contenu amusant autour de l’événement. Les quatre mois supplémentaires pour connaître le budget est là pour en faire une expérience incroyable, c’est vraiment sympa.

Et avec la capacité d’origine maintenant épuisée, COTA prévoit de faire preuve de créativité et de créer un accès à des parties de la piste qui n’ont pas été utilisées auparavant.

«Nous avons vendu pour la capacité pour laquelle nous nous préparerions normalement. Mais parce que nous avons le temps, nous préparons en fait des infrastructures et ajoutons des ponts pour traverser la piste, pour ouvrir de nouvelles zones du circuit que nous n’avions pas utilisées auparavant », a expliqué Epstein.

« Nous allons passer de sold out, à pas sold out, à sold out à nouveau. Nous espérons mettre d’autres billets en vente dans un mois.

« Cela devrait permettre plus de 20 000 autres. Ce sera plus dans le royaume d’une foule de Silverstone.

Bien sûr, COVID-19 continue d’être une menace toujours imminente pour le calendrier de la Formule 1, mais Epstein est optimiste quant à un événement normal une fois que le Grand Prix des États-Unis arrivera en octobre.

« Nous sommes en juin et les progrès entre février et juin ont été exponentiels », a-t-il expliqué.

“J’espère que nous continuerons sur la même trajectoire, et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner et que l’été avance, nous continuons de revenir à la normale.”

Déjà la Formule 1 s’est tournée vers une double tête sur la même piste cette saison, le Red Bull Ring accueillant les GP de Styrie et d’Autriche les week-ends consécutifs, et c’est un format auquel COTA a également été lié.

Il serait “très facile” pour le circuit de faciliter cela, mais Epstein a confirmé qu’ils sont “loin de savoir” si cela pourrait réellement se produire.

Et malgré une « conversation informelle » avec la Formule 1 avant Bakou, ce n’était pas un sujet dont on parlait.

