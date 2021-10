Compte tenu des changements de surface depuis la dernière course de la F1 là-bas, on ignore quelque peu comment les pneus Pirelli se comportent sur le Circuit des Amériques.

Depuis la première course de F1 là-bas en 2012, la piste d’Austin s’est avérée être un ajout populaire au calendrier et le Grand Prix des États-Unis a eu lieu chaque année jusqu’en 2019.

Il devait également avoir lieu en 2020, mais l’événement a été annulé en raison de la pandémie mondiale et revient cette saison.

Depuis la dernière course, beaucoup de choses ont changé, une grande partie de la piste étant refaite. En fait, des modifications y sont apportées même maintenant, les bosses étant réduites à la suite de plaintes de pilotes MotoGP.

« Les zones qui ont été surélevées par les motos sont différentes de celles qui ont été refaites », a déclaré le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

« Tony Cotman, qui est l’un des inspecteurs du circuit FIA et était auparavant directeur de course IndyCar, qui est aux États-Unis, s’est déjà rendu à Austin au cours de la semaine, a fait un rapport et le circuit est en train de faire quelques changements pour que nous puissions en quelque sorte adresser certaines des préoccupations.

« Ils vont écraser quelques bosses et ainsi de suite, mais nous avons un peu de temps pour le faire. Ils feront donc ce qu’ils peuvent dans les délais.

Compte tenu de tous les changements qui ont été apportés, Pirelli ne sait pas à quoi s’attendre du circuit cette fois-ci.

En effet, leur chef de F1 Mario Isola dit que le comportement des pneus là-bas est un « point d’interrogation » pour la société italienne.

« Bien que les équipes aient beaucoup d’expérience à Austin, cette année, elles font face à une piste qui a un peu changé par rapport à 2019 lorsque nous avons couru ici pour la dernière fois », a-t-il déclaré.

« Environ 40% de la piste a été refaite, mais en raison des restrictions COVID-19, nous n’avons pas pu envoyer notre personnel pour analyser le nouvel asphalte, donc ses caractéristiques sont un point d’interrogation pour tout le monde et nous ne découvrirons que les effets finaux sur les pneus et les performances de la voiture en général lorsque nous y sommes.

« Comme d’habitude, la nomination des pneus a été faite sur la base des données obtenues avant la course, avec des composés de milieu de gamme bien adaptés aux circonstances.

« Avec la bataille pour le championnat si bien préparée alors que nous entrons dans les dernières courses de la saison, il est clair que chaque élément de stratégie comptera – comme nous l’avons vu lors de la dernière course en Turquie. »