Cotation Coinbase sur Nasdaq! Le plus grand échange de crypto-monnaie américain fait ses débuts à Wall Street

Nouvelles de la liste Coinbase: Coinbase Global Inc., le plus grand échange de crypto-monnaie américain, a fait ses débuts sur le marché boursier. L’action sous le symbole ‘$ Coin’ a été ouverte à 381 $ une fois qu’elle a été cotée sur le Nasdaq. Avant sa cotation, le prix de référence fixé par le Nasdaq était de 250 dollars par action, qui servait de référence et non de prix d’achat réel pour les investisseurs. À ce prix, l’échange de crypto-monnaie est évalué à 99,6 milliards de dollars.

Coinbase se négociait à environ 414 $ le 14 avril 2021, dans les premières minutes de la transaction. Les actions de Coinbase se négociaient en privé au premier trimestre de cette année à un prix moyen pondéré en fonction du volume d’environ 343,58 $.

La liste Coinbase a eu lieu via la route Direct Listing et non via la route IPO. Une introduction en bourse est le moyen le plus courant que les entreprises choisissent de rejoindre les marchés publics afin de lever des capitaux, tandis que dans les listes Direct Floor, les entreprises sont autorisées à lister leurs actions directement et à commencer à négocier publiquement sur la bourse.

Coinbase est un échange de crypto-monnaie qui aide à acheter et à “ hodl ” des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre autres. “ Hodl ” est un terme utilisé dans la communauté cryptographique pour détenir un actif cryptographique à travers des hauts et des bas, plutôt que de le vendre.

Le 14 avril 2021, avant la cotation de Coinbase sur le Nasdaq, Bitcoin – la crypto avec la capitalisation boursière la plus élevée – se négociait à environ 63000 $.

Fondée par Brian Armstrong et Fred Ersham en 2012, Coinbase est une entreprise décentralisée qui alimente la crypto-économie. La mission de Coinbase est de créer un système financier ouvert pour le monde en tirant parti de la puissance des actifs numériques construits à l’aide de la technologie blockchain. La plate-forme compte désormais plus de 43 millions d’utilisateurs dans le monde et a traité plus de 456 milliards de dollars à ce jour, selon le dernier dépôt de la société auprès de la SEC.

La plate-forme permet à environ 43 millions d’utilisateurs de détail, 7000 institutions et 115000 partenaires de l’écosystème dans plus de 100 pays de participer à la crypto-économie. Au 31 décembre 2020, la valeur totale des échanges dépassait 456 milliards de dollars sur la plate-forme depuis sa création et avait stocké plus de 90 milliards de dollars d’actifs sur leur plate-forme. De sa création au 31 décembre 2020, la société a généré plus de 3,4 milliards de dollars de revenus totaux, en grande partie grâce aux frais de transaction qu’elle a gagnés grâce aux transactions basées sur le volume sur la plate-forme par les utilisateurs de détail et les institutions. En 2020, Coinbase avait généré plus de 1,3 milliard de dollars de revenus, plus du double des 534 millions de dollars gagnés en 2019.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est estimée à environ 2000 milliards de dollars et investir dans les actions de Coinbase donne l’occasion aux investisseurs de surfer sur la vague de la crypto. Alors que la reconnaissance des cryptos en tant que classe d’actifs peut encore être dans un territoire contesté et que le jury ne sait toujours pas si les cryptos entreront dans le courant dominant ou resteront un actif spéculatif, les investisseurs ont la possibilité de faire partie de la montée en puissance de la crypto économie .

Les investisseurs indiens qui cherchent à investir dans les actions de Coinbase peuvent envisager d’ouvrir un compte de trading international auprès d’une société de courtage étrangère et commencer à investir. L’ouverture d’un compte de trading à l’étranger est possible après avoir effectué le KYC et d’autres formalités bancaires dans quelques jours et l’investissement dans les principales actions américaines telles que Facebook, Google, Tesla et autres peut être effectué depuis son domicile ou son bureau en Inde.

