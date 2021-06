Cotation de crédit alternative : profitez désormais de prêts même avec un faible score CIBIL

in

Une transition accélérée vers des tactiques financières avancées telles que la notation de crédit alternative n’empêchera pas leur offre d’accéder au crédit.

L’émergence de voies alternatives de notation de crédit a conduit à la création d’une méthode de notation de crédit à large base. Les experts du secteur affirment que ce nouveau modèle est capable d’aller au-delà des contraintes conventionnelles imposées par les entités de régulation financière comme la CIBIL.

Rohit Garg, co-fondateur et PDG de Smartcoin, a déclaré : « Curieusement, les consommateurs de la nouvelle ère qui viennent d’être initiés aux subtilités de la perspective du crédit et du prêt ont désormais une chance de récolter des avantages substantiels en tirant parti des canaux de notation de crédit alternatifs. “

Il ajoute : « Jusqu’à présent, il y avait eu jusqu’ici un déficit flagrant de données structurées pour ces nouveaux clients. Néanmoins, une transition accélérée vers des tactiques financières avancées telles que la notation de crédit alternative n’entravera pas leur offre d’accès au crédit.

De nos jours, prêtes à l’emploi, les entreprises alternatives de notation de crédit optimisent rapidement ces techniques tangibles évaluant les impressions numériques d’un consommateur potentiel pour déterminer leur solvabilité. Les experts disent que cette méthode offre des avantages mutuels aux deux parties concernées.

Par exemple, une personne nouvellement initiée aux caractéristiques multiformes de l’écosystème financier du crédit et des prêts peut désormais également obtenir des prêts en transmettant sa capacité d’accès au crédit, même en cas de données de pointage de crédit faibles reflétées sur les plateformes conventionnelles.

De même, dit Garg, “les prêteurs peuvent également profiter d’avantages car ils peuvent désormais utiliser des voies de notation de crédit alternatives pour augmenter leur portée de crédit dans des terrains vierges et inexplorés tels que les zones reculées et rurales, tout en réduisant simultanément les niveaux de risque et les détournements de fonds”.

Voici comment cela fonctionne;

La notation de crédit alternative est une approche financière qui optimise de nombreuses technologies telles que le ML, les modèles basés sur l’IA pour évaluer diverses tangentes telles que l’historique de paiement du demandeur de prêt, le solde bancaire global, les transactions de commerce électronique, la plage de voyage et le plan de dépenses.

Garg déclare : « La notation de crédit alternative est basée sur l’assimilation synergique des technologies de nouvelle génération ainsi que sur l’évaluation des caractéristiques numériques d’un emprunteur qui peuvent être générées via les médias sociaux et l’utilisation du courrier électronique et d’Internet pour confirmer si un emprunteur potentiel est éligible pour le prêt.”

Il ajoute : « Un examen approfondi du profil de l’emprunteur contribue à améliorer les chances de dispersion des prêts. Il aide également à fortifier et à protéger les banques, les NBFC et les institutions financières en leur offrant des données pertinentes et exploitables au lieu d’étendre les ensembles de données traditionnels fournis par la majorité des agences de notation de crédit.

En ce qui concerne le traitement réussi des prêts, selon les experts, ce modèle financier peut offrir une validation adéquate aux prêteurs concernant la solvabilité, les bonnes intentions et la capacité d’un demandeur à rembourser avec succès son prêt.

