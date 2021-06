Cotation des actions de Dodla Dairy avec une prime de plus de 28 % par rapport au prix de l’introduction en bourse ; l’action fait des débuts en force

in

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 520 crore de Dodla Dairy a été souscrite 45,61 fois.

Dodla Dairy a fait ses débuts en bourse lundi, dans un marché par ailleurs volatil. Les actions de la société débutante ont commencé à se négocier à Rs 550 par action sur NSE, en hausse de Rs 122 ou 28,50% par rapport au prix d’émission de Rs 428 chacune. Dodla Dairy avait une capitalisation boursière de plus de Rs 3 000 crore sur la liste. Alors que, sur l’ESB, les actions de Dodla Dairy ont été cotées à 528 Rs chacune, augmentant de 100 Rs ou 23,36 % par rapport au prix de l’introduction en bourse. En termes de volume négocié, 90 000 actions se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 27,77 lakhs de scripts ont échangé la main sur NSE, jusqu’à présent. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 520 crore de Dodla Dairy a été souscrite 45,61 fois.

Consulter les prix en direct : Dodla Dairy

L’introduction en bourse de Dodla Dairy a été vendue dans une fourchette de prix de 421 à 428 roupies par action. L’offre publique initiale (IPO) de Rs 520,17 crore a reçu des offres pour 38,80 actions crore contre 85,07 actions lakh proposées. La catégorie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 84,88 fois, les investisseurs non institutionnels 73,26 fois et les investisseurs particuliers (RII) 11,33 fois. Dodla Dairy, une entreprise laitière de premier plan dans le sud de l’Inde, avait levé un peu plus de Rs 156 crore auprès d’investisseurs clés, un jour avant son introduction en bourse.

Les équipes de recherche d’Angel Broking et de Ventura Securities avaient recommandé dans leurs notes respectives de souscrire à l’offre tandis que celles de HDFC Securities et JST Investments n’avaient pas de notation à l’introduction en bourse. Dodla Dairy tire ses revenus de la vente de lait et de produits laitiers à valeur ajoutée (PAV) sur le marché des consommateurs de marque. L’entreprise vend du lait frais, du ghee, du beurre, du caillé, du paneer, entre autres produits laitiers, destinés à la consommation à domicile.

Dodla Dairy est présente dans cinq États, dont l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Karnataka, le Tamil Nadu et le Maharashtra, opérant sous des marques telles que Dodla Dairy, Dodla et KC+. Ses opérations internationales sont basées en Ouganda et au Kenya avec les marques Dodla Dairy, Dairy Top et Dodla+.

