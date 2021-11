Cotation des actions de Policybazaar avec une prime de 17,35 % par rapport au prix de l’introduction en bourse ; l’action se négocie à Rs 1 150 apice pour ses débuts

Les actions de PB Fintech ont commencé à se négocier à 1 150 Rs par action. (Photo : REUTERS)

La société mère de Policybazaar, PB Fintech, a fait des débuts positifs en bourse lundi alors que les indices de référence montaient. Les actions de PB Fintech ont commencé à se négocier à 1 150 Rs par action, en hausse de 170 Rs chacune ou 17,35% par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse de 980 Rs par action. L’introduction en bourse de Rs 5 600 crore de PB Fintech a été souscrite 16,59 fois par les investisseurs au début du mois. PB Fintech gère Policybazaar, le plus grand marché d’assurance numérique d’Inde, avec une part de marché de 93,4% pour l’exercice 20, sur la base du nombre de polices vendues via les plateformes de distribution d’assurance en ligne. Lors de la cotation, Policybazaar commandait une capitalisation boursière de Rs 51 692 crore.

L’introduction en bourse de PB Fintech consistait en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 3 750 crore et une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants d’une valeur de Rs 1 875 crore. Au milieu de la ruée vers les introductions en bourse sur Dalal Street, les investisseurs institutionnels avaient souscrit leur part de l’introduction en bourse de PB Fintech près de 25 fois tandis que les NII avaient offert 7,82 fois la part qui leur était réservée. La souscription des investisseurs particuliers a été supérieure à 3 fois.

« La société a enregistré un TCAC total des revenus d’environ 34 % au cours des exercices 19-21, menés par les services d’agrégation de sites Web d’assurance (68,5 % des revenus totaux de l’exercice 21), qui ont augmenté d’environ 40 % au cours des exercices 19-21″, selon les analystes du courtage national. et le cabinet d’études Motilal Oswal. La société de courtage a déclaré que l’émission est évaluée à 46,3x Mcap/Ventes pour l’exercice 22 sur une base post-émission et annualisée, ajoutant qu’elle semble chère par rapport à ses pairs mondiaux. « Cependant, le problème est susceptible d’attirer l’intérêt des investisseurs compte tenu de sa position de leader sur le marché numérique de l’assurance/du crédit à la consommation et de l’approche centrée sur le client », ont-ils déclaré. Motilal Oswal a obtenu la note « S’abonner aux gains de référencement » pour ce problème.

