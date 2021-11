Cotation des actions SGX Nifty up, Policybazaar, Sigachi et SJS, parmi les éléments clés à surveiller avant l’ouverture du marché

Les analystes techniques disent que 18200-18350 sera une plage cruciale pour Nifty cette semaine.

BSE Sensex et Nifty 50 devraient commencer en territoire positif lundi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty au début des échanges. Les tendances mondiales guideront les marchés boursiers en cette semaine de vacances écourtée. Les investisseurs surveilleront les entrées de fonds étrangers, les données WPI, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, entre autres facteurs clés. Les analystes techniques disent que 18200-18350 sera une plage cruciale pour Nifty cette semaine. De plus, une formation baissière de ‘Head and Shoulder’ semble en cours sur le graphique journalier de Nifty. « Le support de la ligne de cou se situe autour de 17700 – 17600, ce qui, s’il est cassé, nous pourrions voir des jours difficiles pour le marché à court terme. En référence à notre récente position prudente sur le marché, nous ne serons pas surpris de le voir arriver bientôt, si nous ne dépassons pas la zone mentionnée de 18200 – 18350 cette semaine », Sameet Chavan (analyste en chef-technique et dérivés, Angel Un, dit.

SGX Nifty en vert : Les contrats à terme astucieux se négociaient à 70 points ou 0,4% à 18 203 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour les indices de référence.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse au début de la séance de lundi. Le Nikkei japonais a progressé de 0,49% et l’indice Topix de 0,47%. Le S&P/ASX 200 en Australie a gagné 0,4%. Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 179,08 points, soit 0,5%, à 36 100,31. Le S&P 500 a gagné 33,58 points, ou 0,72%, à 4 682,85 et le Nasdaq Composite a ajouté 156,68 points, ou 1%, à 15 860,96.

Policybazaar, Sigachi, SJS Enterprises partagent la liste : Les actions de trois sociétés – l’opérateur Policybazaar & Paisabazaar PB Fintech, Sigachi Industries et SJS Enterprises feront leurs débuts en bourse sur les bourses le lundi 15 novembre 2021.

Vue technique de Nifty : Les analystes disent que Nifty sur le graphique hebdomadaire a formé une petite bougie positive avec une longue ombre inférieure. Le mouvement ascendant selon le graphique du calendrier hebdomadaire s’est produit à partir de près de l’EMA cruciale de 20 semaines autour de 17700 niveaux la semaine dernière. Cette moyenne mobile offre un soutien au marché depuis quelques mois, a déclaré un analyste. « La forte hausse de vendredi semble avoir annulé la tendance négative à court terme sur le graphique journalier. Un mouvement haussier supplémentaire à partir d’ici pourrait être considéré comme une cassure haussière d’une résistance importante et qui pourrait tirer Nifty vers les niveaux de 18350 à court terme. Le soutien immédiat est placé à 18 000 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Vendeurs nets des FPI jusqu’à présent en novembre : Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) étaient des vendeurs nets sur les marchés indiens à hauteur de Rs 949 crore au cours de la première moitié de novembre. Selon les données des dépositaires, ils ont retiré 4 694 crores de Rs des actions entre le 1er et le 12 novembre. Dans le même temps, ils ont pompé Rs 3 745 crore dans le segment de la dette. Cela s’est traduit par un retrait net total de Rs 949 crore. En octobre, les FPI sont restés vendeurs nets à Rs 12 437 crore.

