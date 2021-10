Cotation des titres d’État : FTSE Russell proposera une mise à jour sur l’Inde en mars 2022

in

Le fournisseur d’indices mondial a placé pour la première fois les titres du gouvernement indien sur la liste de surveillance des titres à revenu fixe FTSE en mars 2021 pour une mise à niveau de son score d’accessibilité au marché. Il a annoncé son dernier examen jeudi soir.

FTSE Russell a déclaré qu’il continuait à s’engager avec les autorités indiennes et fournirait une mise à jour au marché en mars 2022, même s’il maintient le pays sur sa liste de surveillance pour une éventuelle inclusion dans son indice obligataire.

Le fournisseur d’indices mondial a placé pour la première fois les titres du gouvernement indien sur la liste de surveillance des titres à revenu fixe FTSE en mars 2021 pour une mise à niveau de son score d’accessibilité au marché. Il a annoncé son dernier examen jeudi soir.

David Sol, directeur général (Politique des indices) chez FTSE Russell, a déclaré : « FTSE Russell est… encouragé par les progrès de l’Inde vers l’inclusion dans les principaux indices des marchés émergents en monnaie locale tels que le FTSE EMGBI.

FTSE Russell a déclaré que le sukuk d’Arabie saoudite serait ajouté à son indice des obligations d’État des marchés émergents (EMGBI) en monnaie locale largement suivi à partir d’avril 2022. De même, les obligations d’État en monnaie locale du Kazakhstan seront incluses dans son indice des obligations d’État des marchés émergents frontaliers, à compter du prochain Avril.

L’Inde a prévu d’inscrire certaines catégories de titres d’État sur les indices obligataires mondiaux, en phase avec une annonce budgétaire en février. Plus tôt ce mois-ci, le principal conseiller économique Sanjeev Sanyal a déclaré que les travaux préparatoires étaient presque terminés et qu’une annonce était probable pour cet exercice.

Le gouvernement n’a budgété aucun montant à lever par cette voie pour cet exercice. Ainsi, les solides collectes d’impôts et la réduction des dépenses au premier semestre ont réduit le besoin d’emprunter davantage sur le marché pour financer des engagements de dépenses supplémentaires. Cependant, tous les fonds ainsi levés réduiraient proportionnellement les emprunts du gouvernement sur le marché intérieur brut du crore de 12,05 lakh budgété pour l’exercice 22 et auraient un effet bénin sur les rendements obligataires.

Le rendement de référence des obligations d’État à 10 ans, qui était tombé sous la barre des 6% début octobre 2020, a commencé à augmenter depuis janvier 2021 pour dépasser à nouveau 6% le 27 janvier, l’offre de papier ayant dépassé la demande. Vendredi, il a clôturé à 6,23 %.

De plus, le plan d’obligations souveraines indiennes dans les indices obligataires mondiaux vise non seulement à financer une partie de son déficit budgétaire élevé au lendemain de l’épidémie de Covid-19, mais à approfondir le marché obligataire du pays. Une telle décision attirerait potentiellement des flux étrangers plus élevés, car de nombreux fonds étrangers suivent des indices mondiaux.

Dans une interview accordée à FE fin août, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a déclaré que les acteurs étrangers craignaient la stabilité du régime fiscal indien, grâce à des mesures dommageables telles que l’amendement fiscal rétrospectif en 2012. Mais la peur avait été apaisée après la le gouvernement actuel a récemment abandonné cet amendement, a-t-il ajouté. Des sources avaient précédemment déclaré que des gestionnaires de fonds étrangers nerveux voulaient que l’Inde gèle les taux d’imposition sur les titres de dette souveraine après leur cotation.