Cotation Glenmark Life Sciences : pas de gains exceptionnels ; les actions font leurs débuts avec une prime de 4% par rapport au prix de l’introduction en bourse

Les actions de Glenmark Life Sciences cotées à une faible prime aujourd'hui.

Les actions de Glenmark Life Sciences ont fait une faible cotation en bourse aujourd’hui, entachée par la faible dynamique du marché. Les actions de Glenmark Life Sciences ont commencé à se négocier à Rs 751 par action, en hausse de 4,32 % par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 720 par action. L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences avait reçu une forte réponse des investisseurs en début de semaine dernière. Filiale de Glenmark Pharmaceuticals, déjà cotée en bourse, Glenmark Life Sciences développe et fabrique des API de grande valeur et non marchandisés avec un portefeuille de 120 produits. Lors de l’inscription, la société commandait une capitalisation boursière de 9 203 crores de roupies.

Vérifiez le prix en direct : Glenmark Life Sciences

L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences a été souscrite 44,17 fois par des investisseurs. Les investisseurs de détail avaient soumissionné pour 14,63 fois leur part tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) avaient soumissionné pour 122,54 fois leur quota. Les abonnements des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) se sont élevés à 36,97 fois. Les QIB se sont vus réserver la moitié de l’émission tandis que 35 % étaient réservés aux investisseurs particuliers et 15 % aux NII. L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences était un mélange d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS).

« Considérant le BPA ajusté de Rs 28,69 sur une base post-émission, la fourchette de prix supérieure implique un P/E de 25,09 avec une capitalisation boursière de Rs 88 220 mn, tandis que ses pairs, à savoir Divi’s Laboratories, Laurus Labs et Shilpa Medicare se négocient à un P/E de 64,0, 36,1 et 36,5 respectivement », ont déclaré les analystes de Marwadi Financial Services. La société de courtage avait une cote « S’abonner » à l’introduction en bourse.

Les analystes de Hem Securities avaient recommandé aux investisseurs de souscrire à l’introduction en bourse à la fois pour la cotation et les gains à long terme. “La société apporte l’émission à une fourchette de prix de 695 à 720 Rs par action à un multiple de 25 p/e sur l’émission FY21 eps. La société, leader dans la sélection d’API non commercialisés de grande valeur dans les domaines thérapeutiques chroniques, entretient des relations solides avec les principales sociétés génériques mondiales », a déclaré Hem Securities dans une note.

