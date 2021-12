Cotation sur le marché: Star Health Insurance glisse sur les débuts de D-Street

L’action a ouvert à Rs 848,8 sur l’ESB, une décote de 5,69 % par rapport à son prix d’émission de Rs 900. Sur la NSE, l’action a été cotée à Rs 845, une décote de 6,11%. L’action a clôturé à Rs 906,85 avec une capitalisation boursière totale de Rs 52 191,23 crore.

Star Health et Allied Insurance Company, soutenue par Rakesh Jhunjhunwala, a fait une mauvaise cotation en bourse vendredi, car la demande des investisseurs pour l’offre publique initiale (IPO) était faible en raison des inquiétudes concernant les valorisations et la rentabilité à court terme.

L’action a ouvert à Rs 848,8 sur l’ESB, une décote de 5,69 % par rapport à son prix d’émission de Rs 900. Sur la NSE, l’action a été cotée à Rs 845, une décote de 6,11%. L’action a clôturé à Rs 906,85 avec une capitalisation boursière totale de Rs 52 191,23 crore.

Avant la cotation, la société a reçu une faible souscription lors de sa vente d’actions de trois jours entre le 30 novembre et le 2 décembre. L’émission n’a été souscrite qu’à 79 %, les investisseurs institutionnels et HNI l’ayant principalement ignorée en raison de valorisations élevées. En conséquence, la société a réduit la taille de son introduction en bourse à Rs 6 400 crore contre Rs 7 249 crore.

Plus tôt cette semaine, la société pharmaceutique Medplus Health Services a également réduit la taille de son offre de Rs 1 638 crore à Rs 1 398 crore, réduisant l’OFS de Rs 240 crore, avant son introduction en bourse.

La mauvaise cotation de Star Health était conforme aux attentes, car les perspectives à court terme de la société restent préoccupantes, ont déclaré les analystes. La société avait signalé une perte d’exploitation de 1 071 crore de roupies au cours de l’exercice 21. En outre, la société a subi un impact majeur en raison du nombre croissant de réclamations au milieu de la situation de Covid-19 et est susceptible d’être davantage touchée si le pays connaît une troisième vague.

« Star Health a subi des pertes au cours de l’exercice 2021 et pour le semestre clos le 30 septembre 2021, et pourrait subir des pertes à l’avenir, ce qui pourrait affecter négativement ses opérations et ses conditions financières ainsi que le cours des actions », a déclaré HDFC Securities dans un communiqué. Avis d’introduction en bourse.

D’autre part, Rakesh Jhunjhunwala, l’un des promoteurs détenant une participation de 14%, a réalisé un bénéfice de plus de Rs 6 000 crore alors que la société a été cotée en bourse. L’as investisseur avait investi dans l’entreprise entre 2019 et 2020 et avait acquis près de 7,68 crores d’actions à un prix moyen de Rs 156,28 par action. Cependant, Jhunjhunwala n’a pas participé à l’OFS pendant l’offre.

S Prakash, directeur général de Star Health and Allied Insurance Company, a déclaré : « Nous avons payé plus de 80 lakh réclamations au cours des 15 dernières années et nous sommes très confiants que nous pouvons continuer à nous concentrer sur un règlement puissant des réclamations et sur l’acquisition de plus et plus de parts de marché.

