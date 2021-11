Cote Aditya Birla Mode et commerce de détail – Acheter : la performance de la marge a été une surprise

Les valorisations actuelles tiennent compte des tendances de reprise, et une réévaluation à partir d’ici sera dictée par la performance.

ABFRL a enregistré une reprise en ligne avec une baisse des marges. Faits saillants : (i) Reprise : Le canal de vente au détail pour les marques de style de vie (125 % de l’avant-Covid) était le plus important, tandis que les pantalons restent progressifs en raison de l’exposition aux centres commerciaux (73 % de reprise). (ii) Ajout de magasin : augmentation de l’objectif de magasin pour les pantalons ; en regardant maintenant plus de 100 magasins à partir de FY23 (FY22 : 60). (iii) La dette a baissé au T2FY22 et encore au 21 novembre, mais devrait augmenter compte tenu des plans d’investissement agressifs.

En tenant compte du rythme et de l’augmentation de l’ajout de magasins, nous augmentons l’Ebitda FY22/23E de 12%/6% avec un TP révisé de Rs 337 (21x FY23e EV/Ebitda). Conservez « Acheter ». Les valorisations actuelles tiennent compte des tendances de reprise, et une réévaluation à partir d’ici sera dictée par la performance.

Madura en tête de la récupération

ABFRL (autonome) a signalé une augmentation de 96% de ses revenus en glissement annuel à Rs 20 milliards. La reprise globale a atteint 86% du T2FY20. En termes de segment, Madura était en hausse de 103 % en glissement annuel avec une récupération de 98 % (du T2FY20) et Pantaloons était en hausse de 80 % en glissement annuel avec une récupération de 73 % (du Q2FY20). Le point culminant a été la reprise du canal de vente au détail dans les marques Lifestyle à 125%. La récupération des pantalons a été inférieure à 73% en raison de sa part élevée de magasins dans les centres commerciaux.

L’activité pendant la période des fêtes a connu une reprise complète. Les sous-vêtements ont connu un autre trimestre de bonnes performances, en hausse de 41 % en glissement annuel et de 46 % au-dessus du niveau d’avant Covid. Malgré le changement de mix de canaux, les marges brutes se sont maintenues aux niveaux d’avant Covid de 53% grâce à un mix de canaux de vente au détail plus élevé, des remises plus faibles et des frais de dormance.

Des niveaux d’endettement à maintenir

ABFRL a augmenté son objectif d’ajout de magasins pour les pantalons de 60 (pour l’exercice 22) à plus de 100 magasins par an à l’avenir. La dette est passée de 12 milliards de roupies au premier trimestre de l’exercice 22 à 8,7 milliards de roupies à la fin du deuxième trimestre de l’exercice 22. Alors que la dette en novembre était encore en baisse à Rs 4,5 milliards, compte tenu des plans de croissance agressifs, la dette devrait augmenter d’ici la fin de l’année. Dans le domaine des vêtements ethniques, ABFRL a lancé sa marque ethnique pour femmes Marigold Lane au format shop-in-shop (SIS) chez Pantaloons. Sa marque ethnique pour hommes sera lancée lors de la prochaine saison des mariages.

Outlook : récupération prise en compte

En tenant compte du rythme et des ajouts de magasins plus élevés, nous augmentons l’Ebitda FY22/23e de 12%/6 % avec un TP révisé de Rs 337 (Rs 260 plus tôt), valorisant la société à 21x EV/Ebitda alors que nous avançons vers FY23E. Maintenez ‘BUY/SO’. Les valorisations actuelles tiennent compte des tendances de reprise, et une réévaluation à partir d’ici serait dictée par la performance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.