Cote Biocon : Hold – Vaccins pour compléter le portefeuille de biosimilaires

Un employé portant des vêtements de protection travaille à l’intérieur du centre de recherche et développement du campus de Biocon Ltd. à Bengaluru, en Inde, le mercredi 16 novembre 2016. Cette année, les actions de Biocon ont augmenté de près de 80 % avec le meilleur rendement parmi les actions des fabricants de médicaments génériques. dans le monde entier, après que l’une des copies de l’entreprise d’un médicament biologique le plus vendu ait fait sa première percée sur un marché développé. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

Biocon Biologics Ltd. (BBL), une filiale de Biocon Ltd, a conclu une alliance stratégique avec Serum Institute Life Sciences Private Ltd (SILS) en vertu de laquelle SILS deviendrait une participation de 15 % dans BBL lors de la fusion de Covishield Technologies Pvt Ltd ( CTPL), filiale à 100 % de SILS, en BBL. Grâce au CTPL, BBL obtiendrait un accès garanti à 100 millions de doses de vaccins par an pendant 15 ans, principalement à partir de la prochaine usine de vaccins de SILS à Pune avec des droits de commercialisation pour les marchés mondiaux.

Cet accord est assujetti à la réception des approbations réglementaires et autres. D’autres investisseurs dans BBL qui détiennent une participation de 10,11% dans BBL ont approuvé l’opération. L’accord SILS valorise BBL à environ 4,9 milliards de dollars.

Accord complémentaire au portefeuille de biosimilaires de Biocon : selon Biocon, les vaccins sont complémentaires à son portefeuille de biosimilaires sous BBL et l’alliance offre une économie intéressante compte tenu du prix de 3 à 10 $ par dose et des marges d’exploitation associées de l’ordre de 30 % pour les vaccins en les marchés mondiaux. L’accord d’intéressement avec SILS offrirait une visibilité commerciale pour les 15 prochaines années. Biocon s’attend à ce que les revenus des vaccins commencent au S2FY23 avec des approvisionnements initiaux principalement pour les vaccins COVID-19. À terme, les fournitures comprendraient plusieurs vaccins contre les maladies infectieuses, telles que la dengue, le chikungunya, etc.

Biocon prévoit de tirer parti de son infrastructure commerciale existante pour les biosimilaires pour la distribution de vaccins sur les marchés mondiaux.

Nous n’incluons pas encore les vaccins dans nos états financiers dans l’attente de la clôture statutaire de l’accord. Néanmoins, notre analyse au dos de l’enveloppe indique que les vaccins pourraient ajouter une VAN de 21 Rs par action à notre TP, ce qui augmenterait notre prix cible de 5%, dans notre scénario de base. L’alliance développerait également des anticorps contre la dengue, le VIH, etc.

L’accélération de l’exécution des biosimilaires reste la clé : les biosimilaires restent l’objectif principal de Biocon, qui cherche à accélérer l’exécution avec des lancements clés aux États-Unis et dans l’UE. Comme COVID-19 a perturbé l’adoption par le marché des biosimilaires, l’exécution commerciale par Biocon et son partenaire Viatris a jusqu’à présent été moins impressionnante que celle des concurrents.

Biocon/VTRS espèrent une meilleure exécution à l’avenir, et le lancement prévu de Semglee « interchangeable » (insuline glargine) aux États-Unis vers la fin de 2021 pourrait être un grand coup de pouce pour leur portefeuille de biosimilaires.

Conserver le maintien et le TP de Rs 415 : nous conservons la cote de maintien dans l’attente d’une exécution améliorée pour les biosimilaires. Le lancement de Semglee « interchangeable » aux États-Unis et les gains de parts de marché pour les biosimilaires lancés pourraient être des catalyseurs clés pour Biocon.

