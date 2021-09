Bien que la vague-3 ne soit pas encore préoccupante, mgmt reste attentif à tout pic de réclamations de la vague-3 induite par la variante delta.

Dans notre interaction, mgmt a semblé optimiste quant à la croissance avec une part croissante de protect & non pair susceptible de favoriser l’expansion de la marge. La vaccination proactive et l’activation numérique de la force de vente contribuent à la croissance. Les réclamations retardées de la vague 2 suivent co. les estimations et les réserves de June’21 Covid semblent adéquates, mais mgmt est attentif à la vague-3. Pas beaucoup de pression sur les prix de la part des réassureurs actuellement. Nous augmentons l’estimation du VNB de 7 à 9 % et augmentons le TP à 1 380 Rs (contre 1 240 Rs) le 2,9 fois le 23 juin. Acheter.

La forte dynamique de croissance devrait se maintenir : Mgmt semblait optimiste quant à la croissance des primes pour l’année. La croissance de juillet à août a été très forte, de 30 à 70 %, tandis que septembre se porte également bien. La croissance est tirée à la fois par l’épargne et la protection. Les efforts de la SBIL pour vacciner de manière proactive les employés/la force de l’agence et pour faciliter les outils numériques portent leurs fruits. SBI reste un moteur de croissance clé pour tous les produits ; les partenaires non SBI (tels que SIB, PSB, UCO) affichent une croissance très élevée sur une base faible. Actuellement, ces liens de banca forment environ 2 à 2,5 % du mix NBP ; La SBIL s’attend à ce que sa part passe à ~8% au cours des 3-4 prochaines années.

Focus sur la protection pour continuer à monter : la SBIL affiche une forte croissance de la protection (43% au FY21 et 76% au T1FY22). SBIL a été traditionnellement RoP lourd en protection avec ~ 85:15 mix pour RoP: non RoP. Le produit à terme pur lancé ce trimestre contribuera à diversifier son offre et à augmenter davantage la part de la protection dans la gamme de produits – mgmt a l’intention de porter la part de la protection à environ 14 à 15 % du NBP contre environ 12 % au cours de l’exercice 21. Credit Life connaît également une forte traction en raison d’un taux de décaissement plus élevé chez SBI – les taux d’attachement sont passés ici d’environ 45 % à 47 %. Sur le terme du groupe, cependant, la société maintient une approche prudente.

Les conditions de marché favorisent la croissance des produits d’épargne : Les conditions favorables du marché des capitaux soutiennent la croissance des ULIP. La SBIL a vu ses garanties baisser en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22, mais avec la révision des taux, elle a recommencé à stimuler la croissance des garanties. Les rentes sont un domaine d’intérêt en forte croissance dans le segment des particuliers. Mgmt a pour objectif de porter la part des économies non nominales à ~ 14-15% au cours des prochaines années, la part de l’ULIP devant probablement baisser.

Réassurance : la SBIL n’a pas été confrontée à une forte pression sur les prix de la part des réassureurs en raison d’une structure de produit quelque peu différente. Les produits RoP ont une somme assurée beaucoup plus faible, ce qui modère le besoin de soins médicaux. De plus, la tarification à terme de la SBIL a été plus large. Dans les discussions récentes également, la SBIL ne voit pas d’indications de la part des réassureurs d’augmenter les prix à terme – un taux de cession plus bas pourrait également aider.

Réclamations retardées de la vague 2 Covid en ligne avec les réserves: Mgmt ne voit pas de risque important de dépassement sur ses réserves Covid du 21 juin de Rs 4,4 milliards. Bien que la vague-3 ne soit pas encore préoccupante, mgmt reste attentif à tout pic de réclamations de la vague-3 induite par la variante delta.

Séjours d’achat : nous maintenons l’achat et augmentons le PT à 1 380 Rs (au lieu de 1 240 Rs) grâce à une meilleure croissance (croissance de l’APE FY22 estimée à 23 %) et une hypothèse de marge (augmentation du VNB estimée de 7 % à 9 %) et un multiple plus élevé de 2,9x le 23 juin EV. Nous intégrons un TCAC VNB de 24% sur FY21-24e. L’action se négocie à 2,6x FY23e EV pour un RoEV op de 17%.

