Cote de Godrej Properties: Buy-A robuste spectacle par entreprise au dernier trimestre

La société dispose d’un pipeline de lancement sain d’environ 12,3 msf pour FY22. Nous pensons que la pandémie aura un impact sur la vitesse des ventes à court terme, mais nous prévoyons une reprise en H2FY22.

Godrej Properties (GPL) a enregistré ses meilleures préventes au T4FY21 / FY21 avec des réservations à Rs 26,3 / 67,3 milliards, en hausse de 10% en glissement annuel / 14% en glissement annuel. La société a lancé sept projets au T4FY21 (11 en FY21). Les collections totalisant 20,4 milliards de roupies au T4FY21 sont également les plus élevées jamais enregistrées, mais ~ 4,8 milliards de roupies de capex ont entraîné une sortie de trésorerie nette. La direction s’attend à une croissance des préventes au cours de l’exercice 22 malgré la pandémie.

Nous pensons que GPL est bien placée pour profiter de la reprise de la demande de logements et de la consolidation du secteur. En tenant compte du récent QIP, nous ajustons le prix cible à Rs 1 526 (de Rs 1 544) tout en reportant l’évaluation à septembre 2022e.

Les réservations augmentent avec la reprise des lancements: la GPL a enregistré de nouvelles ventes de ~ 26,3 milliards de roupies (+ 10% en glissement annuel, 77% t / t) au quatrième trimestre de l’exercice21, grâce à sept lancements de projets au cours du trimestre (58% des réservations). Les préventes pour l’exercice 21 se sont élevées à 67,3 milliards de roupies (en hausse de 14% en glissement annuel). Les nouveaux lancements ont contribué pour environ un tiers des préventes au cours de l’année. Les lancements de projets au cours de l’exercice 21 s’élevaient à 11 (17 au cours de l’exercice 20). La société dispose d’un pipeline de lancement sain d’environ 12,3 msf pour FY22. Nous pensons que la pandémie aura un impact sur la vitesse des ventes à court terme, mais nous prévoyons une reprise en H2FY22.

Les collections s’améliorent; la collecte de fonds fortifie le bilan: les collections se sont améliorées à 20,4 milliards de roupies au quatrième trimestre (12,6 milliards de roupies au troisième trimestre de l’exercice21); le cash-flow opérationnel a atteint 7,9 milliards de roupies (4,5 milliards de roupies au T3FY21). Aidé par un produit QIP de ~ Rs 37 milliards, la société a terminé l’exercice 21 avec une position de trésorerie nette de Rs 5,8 milliards (dette nette de Rs 30,8 milliards au T3FY21); l’endettement net sur capitaux propres s’établit à moins de 0,1x.

Perspectives: perspectives à long terme saines – Nous pensons que les lancements et la trajectoire des ventes seront des catalyseurs clés pour les actions. Nous construisons dans le QIP récent et maintenons «BUY / SO».

