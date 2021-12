Cote de l’action Nykaa : « Acheter ». HSBC initie une couverture avec une hausse de 21 % ; vérifier le prix cible

Les valorisations sont un débat clé lorsque l’on discute du cours de l’action Nykaa. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Nykaa a plus que doublé par rapport au prix d’introduction en bourse de 1125 Rs par action pour se négocier désormais à 2390 Rs pièce. Cependant, le marché indien du commerce électronique de produits de beauté et de soins personnels est considéré comme la prochaine grande croissance par les analystes de HSBC, qui voient une hausse de plus de 20 % pour le titre par rapport aux niveaux actuels. « Nous pensons que Nykaa, une entreprise en ligne leader et déjà rentable, peut dominer le marché au cours de la prochaine décennie », a déclaré HSBC dans une note. La société de courtage a lancé la couverture de l’action avec une cote « achat » avec un prix cible de 2 900 Rs par action.

Un jeu captivant sur la beauté et les soins personnels

Nykaa est une entreprise de plateforme avec 23 millions d’utilisateurs enregistrés et 8,5 millions d’utilisateurs uniques qui effectuent des transactions sur ses plateformes. HSBC a déclaré que Nykaa est une combinaison rare de croissance forte et durable et de rendement marginal du capital compris entre 70 et 100 %. « Alors que la catégorie BPC augmentera probablement à un TCAC compris entre 11 % et 13 % au cours de la prochaine décennie, nous voyons le marché du BPC en ligne se développer à un TCAC de plus de 30 % », a déclaré HSBC. Ils ont ajouté que les revenus de Nykaa pourraient doubler tous les 2-3 ans au cours de la prochaine décennie.

Ajoutant au potentiel de Nykaa, HSBC a déclaré que la société a montré au cours de la dernière décennie qu’elle peut rivaliser sur le marché du commerce électronique hyperconcurrentiel avec des géants comme Amazon et Flipkart.

Les valorisations sont-elles chères ?

Les valorisations sont un débat clé lorsque l’on discute du cours de l’action Nykaa. Actuellement, Nykaa se négocie autour de FY24e PE de 317x sur les estimations de HSBC ou FY24x EV/ventes de 14x. La société de courtage pense que Nykaa peut encore offrir du matériel à partir d’ici. « Malgré la valorisation exorbitante, nous pensons que le commerce électronique dans le domaine de la beauté et des soins personnels en est à ses débuts en Inde. À notre avis, un TCAC sur 10 ans de 25 à 30% est réaliste et peut-être une attente prudente pour Nykaa », ont déclaré les analystes.

Bull, Bear et cas de base

L’adoption plus lente du commerce électronique, l’incapacité d’élargir considérablement sa base d’utilisateurs, une forte concurrence, l’échec du développement du commerce de la mode sont quelques-uns des principaux risques liés au cours de l’action Nykka. Dans un tel scénario baissier, l’action devrait chuter à 1 820 roupies par action. Pendant ce temps, dans le scénario de base, le stock devrait atteindre l’objectif de prix de 2 900 roupies.

D’un autre côté, si E-commerce BPC 10 ans CAGR atteint 34% avec un rythme de pénétration en ligne plus élevé, et Nykaa se développe en ligne avec la catégorie, HSBC prévoit un prix cible de Rs 3 690 par action.

