Le prix actuel du marché des services de conseil Tata est de 3 857 roupies. Le titre devrait rebondir d’environ 11 à 12% en un an pour atteindre l’objectif défini.

Au milieu des attentes des leaders des services informatiques faisant état de chiffres élevés en raison de la forte demande des clients au cours du troisième trimestre saisonnièrement faible clos le 31 décembre 2021, HDFC Securities a un appel supplémentaire sur le stock de Tata Consultancy Services. TCS devrait indiquer la traction des principaux contrats remportés au cours du trimestre. La maison de courtage a fixé un prix cible de Rs 4 350 pour l’action. Le prix actuel du marché des services de conseil Tata est de 3 857 roupies. Le titre devrait rebondir d’environ 11 à 12% en un an pour atteindre l’objectif défini. Pendant ce temps, Emkay Global a également acheté un appel d’offres sur Tata Consultancy Services Ltd. avec un prix cible de Rs 4 100. Au cours des 12 derniers mois, l’action a généré un rendement de 24,4 %.

L’indice Nifty IT a bondi de près de 3 % au cours des quatre dernières séances de bourse. Cependant, les actions informatiques, notamment Tata Consultancy Services (TCS), Infosys et Wipro, ont succombé à la pression de vente mercredi, alors que les investisseurs se préparaient pour le prochain rapport sur les résultats trimestriels. L’indice Nifty IT a chuté de près de 2,5% en intrajournalier le 5 janvier, sa pire chute intrajournalière depuis le 20 décembre. Les 12 composants du pack Nifty IT étaient en baisse d’environ 2 à 3% en début d’après-midi. TCS a baissé de 1,8 pour cent, Infosys de 2,8 pour cent et Wipro de 2,5 pour cent. HCL Tech, Tech Mahindra, Mphasis, Mindtree, L&T Infotech, L&T Technologies et Coforge ont également chuté entre 1,9% et 3,1%.

Selon un mémoire de JM Financial Services Ltd., les sociétés technologiques offshore indiennes continueront sur la lancée de la croissance des revenus au cours d’un trimestre de décembre 2021 par ailleurs saisonnièrement faible. Les géants de l’informatique de niveau I, notamment TCS, Wipro et Infosys, devraient enregistrer une croissance des revenus QoQ c/c de 3,8 à 5,2% avec TCS en bas et Tech Mahindra en haut. Les technologies de niveau II devraient encore surperformer les technologies de niveau I en termes de croissance séquentielle des revenus avec une croissance des revenus de 5,5 à 10,3 % en QoQ c/c. Les entreprises informatiques devraient continuer sur leur lancée, même si l’attrition ne se calmera qu’au cours des 6 prochains mois. La maison de courtage maintient la cote d’achat sur Infy, Tech Mahindra, HCL Tech et la cote de maintien sur TCS, Wipro, Zensar Tech et L&T Infotech.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.