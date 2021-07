Côte d’Ivoire des Jeux Olympiques : Horaire et où regarder à la télévision

28/07/2021 à 17h25 CEST

Ronald Gonçalves

Malgré un début fade qui n’a pas laissé de très bonnes impressions, L’Espagne a réussi à recomposer son passage aux Jeux Olympiques et s’est qualifiée pour les quarts de finale du football masculin à Tokyo 2020. Avec deux nuls et une victoire, La Rojita affrontera la Côte d’Ivoire dans votre première contestation de l’instance d’élimination directe du concours, qui aura lieu ce samedi.

Ainsi, il est important de souligner que L’Espagne s’est qualifiée en tant que première du groupe C, après avoir noué avec Egypte (0-0), battre Australie (1-0) et à égalité avec Argentine (1-1). Côte d’Ivoire, pendant ce temps, battre Arabie Saoudite (2-1), à égalité avec Brésil (0-0) et à égalité avec Allemagne (1-1), il a donc été classé comme deuxième du groupe D seulement derrière la sélection auriverde.

ESPAGNE – CTE D’IVOIRE DES JEUX OLYMPIQUES : HORAIRE ET O VOIR À LA TÉLÉ

Le match entre Espagne Oui Côte d’Ivoire des Quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aura lieu ce samedi 31 juillet, et on peut le voir en Espagne à travers Le 1 et via le site Web ouvert de la RTVE, Lecture RTVE, à 10h00 (heure péninsulaire).