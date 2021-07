Côte d’Ivoire : Retour épique de l’Espagne pour entrer dans les ‘demi’ !

31/07/2021

Act à 12:54 CEST

L’Espagne a fait ce qui semblait impossible et ils se sont qualifiés pour les demi-finales des Jeux Olympiques après avoir battu la Côte d’Ivoire dans un match qu’ils avaient perdu à la 92e minute. ils ont forcé l’extension en 93′ avec un but de Rafa Mir et là ils ont fini par écraser l’équipe africaine. Mir était le héros incontesté, marquant deux autres buts en prolongation. Désormais, l’équipe olympique les verra en ‘demi’ avec le vainqueur Japon-Nouvelle-Zélande.

Espagne

Côte d’Ivoire

Espagne

Unai Simón, Mingueza (Vallejo, 9′), Eric Garcia, Pau Torres, Miranda (Cucurella 105′), Zubimendi (Moncayola 105′), Pedri (Carlos Soler 103′), Merino (Rafa Mir 91′), Asensio (Bryan Gil 68′), Oyarzabal et Olmo.

Côte d’Ivoire

Tape, Singo, Bailly, Dabila, Diallo, Timite (Amad Diallo 63′), Kouassi (Kouao 114′), Kessié, Kouame (Keita 90′), Gradel et Dao.

Buts

0-1, Bailly min 10 ; 1-1, Orme, min. 30, 1-2 Gradel min.92, 2-2 Rafa Mir, min.94, 3-2, Oyzarzabal min.98, 4-2, Rafa Mir min.118 et 5-2, Rafa Mir min.121.

Arbitre

Jesús Valenzuela (Venezuela) : Admonesté Olmo (70′), Dabila (74′), Eric Garcia (78′) et Carlos Soler (114′).

Incidents

Quart de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, joué au stade Myagi

On dit souvent que dans les matchs à pile ou face, il se passe peu de choses dans les premiers stades. Cependant, le crash a commencé comme un « Big Bang ». La 10e minute n’avait pas été atteinte et les événements s’étaient déjà précipités. En un clin d’œil, Mikel Merino et Kouassi ont affiché le premier avertissement. Le premier a terminé haut et le second a été accueilli par un superbe arrêt d’Unai Simón, qui a envoyé un corner. Avant que le coup de pied de coin ne soit servi, Mingueza a rechuté de sa blessure et a dû être remplacé par Vallejo.

La première chose que le défenseur du Real Madrid a vue – accordée à Grenade – a été de Eric Bailly envoie la balle au bas du collant. De nouveau sur coups de pied arrêtés, comme cela s’est produit contre l’Argentine, l’Espagne a manqué de solidité.

Le but a laissé les hommes de Luis de la Fuente délogés, qui ont mis plusieurs minutes à réagir. A l’époque, c’était même 0-2 après un centre très dangereux de Gradel du côté gauche.

Les eaux reprenant le cours, l’Espagne a commencé petit à petit à contrôler le jeu. Du banc ‘Rouge’, ils ont demandé un rythme de mouvement pour user l’équipe africaine, bien placée et réalisant de multiples aides défensives. Incapable jusqu’à ce moment de générer des situations dangereuses, L’Espagne a rencontré la ruse de Dani Olmo. Singo voulait repartir avec son torse pour Tape mais le joueur de Leipzig, très vite, s’est placé au milieu et a mis le bout du bottillon avant que le gardien ne bloque.

Loin de baisser les bras à 1-1, la Côte d’Ivoire est revenue à la charge avec une frappe de Dao au demi-tour qui a obligé Unai à s’user à fond. Et lors de la dernière action avant la pause, le VAR a annulé pour hors-jeu ce qui aurait été le 2-1 d’Oyarzabal après un centre précis de Miranda.

La reprise a commencé avec une opportunité très claire pour Olmo, mais le Catalan a envoyé dans les nuages. Peu de temps après, une grave erreur des Africains dans la sortie du ballon a provoqué un coup de fouet à la tête de Mikel Merino. À partir de là, l’affrontement est entré dans une phase d’imprécisions et d’interruptions, l’Espagne portant le poids du match mais la Côte d’Ivoire menaçant des transitions rapides.

Manquant de fluidité dans le jeu, Miranda l’a tenté avec un coup franc audacieux qui était sur le point de devenir le but du tournoi. Dans les dernières minutes, la peur de commettre des erreurs s’est emparée des joueurs. Et rien ne suggérait ce qui allait se passer. À la 87e minute, Oyarzabal a pardonné un heads-up contre Tape après une superbe passe filtrée d’Olmo. Déjà en 90′, un tir de Gradel qui a touché les crampons d’Eric Garcia a fait sortir Unai de la piste et est devenu 1-2. L’Espagne était sortie. Les joueurs ‘rouges’ n’en revenaient pas.

Désespérément, De la Fuente a fait venir Rafa Mir, qui a fait le miracle en moins d’une minute – cinq avaient été ajoutés. L’attaquant murcien a profité de l’incompréhension de la défense africaine avec son gardien pour inscrire un nul épique au tournant. Sans nuire à Mir, la Côte d’Ivoire a offert la victoire alors qu’elle l’avait déjà entre les mains.

En prolongation, les choses ont vite basculé. Le VAR a décrété un penalty aux mains de Bailly après une tête de Pau Torres sur coup de pied de coin. Oyarzabal a converti le penalty, donnant l’avantage à l’Espagne pour la première fois.

Dans un match déjà rompu dans la deuxième partie de la prolongation, un tour de Rafa Mir aurait pu porter le score à 4-2, mais Tape a bien réagi cette fois. La sentence viendrait en 118 ‘, lorsque l’attaquant des Wolves résolut avec peu d’angle dans la zone., avec pratiquement aucun joueur africain défendant le jeu. Il était encore temps pour qu’en 121, Oyarzabal assiste Mir pour qu’il signe un triplé. L’attaquant était entré en 92 et a quitté le match avec trois buts.

L’Espagne a subi ce qui n’est pas écrit mais est déjà en ‘demi’, où elle les verra avec le vainqueur Japon-Nouvelle-Zélande.