Cote Lupin : Neutre – L’autorisation USFDA pour l’unité Goa supprime le surplomb

TCAC EPS de 21% estimé sur FY21-23e ; TP révisé à Rs 990 ; « Neutre » conservé car la valorisation laisse une hausse limitée par rapport aux niveaux actuels

Après près de 4,5 ans d’obstacles réglementaires, LPC a reçu une classification favorable (Action Volontaire Indiquée ou VAI) pour son installation de Goa de l’USFDA. C’est un grand soulagement du point de vue de la conformité, étant donné la contribution raisonnable dans l’activité de base ainsi que les ANDA à deux chiffres en attente de l’approbation du site de Goa. Nous prévoyons un TCAC de 21% sur les FY21-23e et augmentons notre P/E à 12 mois à 25x (pour tenir compte de la conformité à Goa) contre 24x plus tôt et arrivons à notre TP de Rs 990/action. Bien que l’autorisation réglementaire supprime un excédent clé sur l’installation de Goa, nous maintenons notre note neutre car l’évaluation laisse une hausse limitée par rapport aux niveaux actuels.

Contexte réglementaire de Goa

L’historique réglementaire du site de Goa de LPC était solide jusqu’à ce que l’USFDA envoie une lettre d’avertissement à ce site après son inspection en avril 2017. Les principales observations citées par l’USFDA dans sa lettre d’avertissement étaient l’invalidation fréquente des résultats initiaux hors spécification (OOS) sans enquête adéquate. Par la suite, le site a de nouveau été inspecté en février 19 et a été classé comme action officielle indiquée (OAI). En fait, l’inspection menée en septembre 21 a mis en évidence un constat similaire.

La récente classification VAI par l’USFDA implique des mesures de remédiation renforcées mises en œuvre par LPC pour résoudre les problèmes signalés par l’USFDA. L’observation liée au « OOS » a également été citée par l’USFDA sur d’autres sites du LPC. Le VAI sur le site de Goa implique que les mesures prises par la direction pour résoudre ce problème étaient adéquates. Cela accélérerait également les efforts pour résoudre les problèmes sur d’autres sites.

Autres mises à jour d’inspection

L’unité 1 de Mandideep de LPC a été inspectée en décembre 2018, après quoi l’installation a reçu une lettre d’avertissement en septembre 2019. Aucune ANDA n’est en attente d’approbation de ce site. Son usine d’Indore (Pithampur Unit 2) a été inspectée en mai’17. Par la suite, il a reçu une lettre d’avertissement. Il a été inspecté à nouveau en janvier 19 et a été classé OAI. L’unité 2 de Pithampur a reçu six observations lors des inspections du 19 janvier. Du côté positif, le produit clé Albuterol est produit dans l’usine de Nagpur et dispose d’un EIR en place. Cela limite la baisse des revenus courants.

Évaluation et vue

Nous nous attendons à ce que LPC enregistre un TCAC de 21% des bénéfices au cours de l’exercice 21-23E, grâce à : (i) l’augmentation de la part de marché de g-Proair/g-Brovana, (ii) de nouveaux lancements dans les génériques américains et (iii) une amélioration perspectives pour la DF, en particulier les thérapies chroniques. Il pourrait y avoir des vents contraires liés au coût des matières premières et de la logistique à court terme, comme en témoigne l’ensemble de l’industrie. Nous arrivons à notre TP de 990/action et maintenons une note neutre, car les valorisations actuelles tiennent compte de manière adéquate d’un TCAC sain des bénéfices ainsi que d’un résultat réglementaire favorable.

