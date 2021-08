Côté moldave, le shérif Tiraspol proche de la grandeur de la Ligue des champions

Les champions de Moldavie Sheriff Tiraspol sont à 90 minutes de devenir la première équipe de leur pays à atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions. Sheriff a remporté le match aller de leur match de barrage en battant le Dinamo Zagreb 3-0, pour se mettre à portée de la terre promise.

Ce serait un exploit incroyable pour le club et le pays de la Moldavie.

Le shérif Tiraspol à 90 minutes du conte de fées de la Ligue des champions

La vérité sur le shérif Tiraspol

Le club a été fondé en 1996 et était initialement connu sous le nom de Tiras Tiraspol. Ils ont changé leur nom en shérif Tiraspol un an plus tard. Depuis leur formation, ils ont dominé le football moldave, remportant 19 titres de champion et 10 coupes de Moldavie. De plus, ils ont participé à deux reprises aux phases de groupes de la Ligue Europa en 2013 et 2017.

En Ligue des champions, ils ont disputé les barrages à trois reprises, s’inclinant face à l’Olympiakos, Bâle et Legia Varsovie. Cependant, leur course aux barrages cette année a été une énorme surprise. D’autant plus que la saison dernière, ils ont été éliminés par l’équipe irlandaise de Dundalk au troisième tour de qualification de la Ligue Europa.

Ils ont commencé leur campagne de Ligue des champions en battant confortablement l’équipe albanaise Teuta et les champions arméniens Alashkert. Au troisième tour de qualification, ils ont stupéfié les anciens champions d’Europe de l’Etoile Rouge de Belgrade. Ils ont ensuite suivi cela avec un incroyable match aller contre le Dinamo Zagreb.

Un doublé d’Adama Traoré et un but de Dimitris Kolovos les placent en position de force pour Zagreb pour le match retour.

Considérant que le Dinamo est une équipe qui a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa et a éliminé Tottenham Hotspur la saison dernière, c’était une performance assez incroyable. S’ils peuvent y arriver, ce serait sans doute l’une des réalisations les plus incroyables de l’histoire de la Ligue des champions.

Coup de pouce pour le football moldave

Sheriff étant au bord de la phase de groupes de la Ligue des champions, ce sera un grand coup de pouce pour le football moldave. L’équipe nationale de Moldavie croupit actuellement à la 177e place du classement mondial de la FIFA.

Ils étaient aussi élevés que 37 en avril 2008, mais depuis lors, ils sont sur une pente descendante. En mars, ils ont été battus 8-0 par le Danemark lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Entre 2010-19, ils n’ont remporté que 16 de leurs 93 matches.

Il y a eu une pénurie de joueurs célèbres en Moldavie, avec le défenseur central Alexandru Epureanu, qui a joué au football en club en Russie et en Turquie, probablement le plus titré. Cependant, si Sheriff se qualifie pour la Ligue des champions, ce serait un énorme coup de pouce pour le football en Moldavie.

L’argent que Sheriff gagne en Ligue des champions sera également transféré vers d’autres clubs du pays. C’est une chance d’améliorer l’entraînement, le football de base et les installations qui, espérons-le, profiteront à l’équipe nationale.

La course du shérif en Ligue des champions montre que la première compétition de clubs d’Europe devrait être ouverte à tous et pas seulement à quelques riches.

