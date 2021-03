Cote Orient Electric – Achat: les revenus ne reflètent pas la valeur de l’entreprise

Depuis sa scission, le TCAC de 13,5% du chiffre d’affaires d’OEL au cours de l’exercice 18-20 a dépassé Havells (+ 7,6% TCAC) et Crompton (+ 5,9%).

Orient Electric (OEL), depuis sa scission d’Orient Paper & Industries au cours de l’exercice 2017, est en train de devenir un concurrent sérieux dans le domaine des produits de consommation électrique durables (ECD). Il est le troisième acteur du segment des ventilateurs et est en activité depuis plus de 60 ans. Récemment, il s’est diversifié dans des catégories de produits connexes comme l’éclairage, les appareillages, les refroidisseurs d’air, les chauffe-eau, etc. Le TCAC de 13,5% du chiffre d’affaires d’OEL au cours de l’exercice 2018-20 a dépassé Havells India (+ 7,6% CAGR) et Crompton Electricals (+ 5,9%).

OEL bénéficie d’une marge brute similaire à celle de ses pairs, mais possède l’une des marges Ebitda les plus faibles. Il s’agit de coûts de personnel et de dépenses publicitaires plus élevés, ce qui suggère que l’OEL est peut-être en phase d’investissement. Il existe de solides arguments en faveur de la convergence des marges, avec des acteurs de premier plan comme Havells et Crompton dans un état stable. Malgré des investissements plus élevés dans les personnes et les dépenses liées à la marque, et donc une marge potentiellement plus faible à l’heure actuelle, OEL génère un RoE de plus de 22%, ce qui est supérieur à de nombreux pairs. Nous prévoyons une croissance des revenus / Ebitda / PAT de 20% / 18% / 21% sur les exercices 21-23e. Nous entamons une couverture sur le stock avec une note d’achat, en attribuant un TP de 350 Rs par action.

Nouvelle direction, nouvelle énergie: Le plus grand changement dans les activités de DPE d’OEL a été la nomination d’une nouvelle direction. Rakesh Khanna a été nommé directeur général et chef de la direction à partir du 23 janvier 2018 pour quatre ans et a joué un rôle déterminant dans la construction d’une toute nouvelle équipe. Depuis sa scission, le TCAC de 13,5% du chiffre d’affaires d’OEL au cours de l’exercice 18-20 a dépassé Havells (+ 7,6% TCAC) et Crompton (+ 5,9%).

Marque établie dans le segment des fans; nouvelles offres de produits encourageant: Le segment ECD, comprenant les ventilateurs et autres appareils, a augmenté de ~ 11% CAGR sur FY11-20 et forme ~ 70% des revenus, tandis que le segment d’éclairage et de commutation a augmenté à ~ 29% CAGR et constitue le reste des revenus. Nous prévoyons une croissance des revenus d’environ 20% CAGR au cours des FY21-23e, aidés par une base plus faible. À plus long terme, nous nous attendons à ce que le portefeuille de produits enregistre un TCAC de 12% structurellement.

Initier avec une note d’achat

Les bénéfices à court terme d’OEL ne captent pas la vraie valeur de la franchise car l’entreprise est actuellement en phase d’investissement (création de marque) et, par conséquent, sa marge est inférieure à ses pairs. Les bénéfices sont également déprimés par un amortissement plus élevé par rapport aux pairs en raison d’un plus grand contenu de fabrication interne.

Nous évaluons OEL à un multiple cible de 45x sur le BPA de mars 23 pour arriver à notre TP de Rs 350 / action. Notez que notre multiple cible est avec une remise de ~ 10% par rapport à Havells, mais avec une prime par rapport à Crompton (multiple cible de 40x). Chez CMP, l’action se négocie à 25% de réduction par rapport à Havells sur une base P / E FY23e. Cependant, la remise passe à 37% sur une base EV / Ebitda. Bien qu’il se négocie à ~ 10% de prime par rapport à Crompton sur une base P / E, notre analyse EV / Ebitda suggère une remise de 17%