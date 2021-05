Cote Shree Cement – Tenir : Les résultats sont conformes aux attentes

En effet, comme cela est évident au cours de l’exercice 21, Shree a enregistré une croissance en volume de 10 % contre une baisse pour l’industrie tandis que sa croissance Ebitda/tonne de 1 % en glissement annuel était inférieure à la moyenne.

Shree Cement a annoncé des résultats en ligne pour le T4FY21 avec une croissance des volumes de 19% en glissement annuel, en partie aidée par la base bénigne de l’année précédente. Les pairs de l’industrie qui ont publié leurs résultats du quatrième trimestre ont jusqu’à présent enregistré une croissance en volume d’environ 25 % en glissement annuel. La marge d’Ebitda de Shree Cement a diminué de 300 points de base en glissement trimestriel à c30%, un peu plus bas que la prévision consensuelle de c31%. Compte tenu de la hausse séquentielle des réalisations meilleure qu’attendue – en hausse de 4% en glissement trimestriel – la performance de la marge nous est apparue particulièrement faible.

La majeure partie de la marge manquante était due à la dotation en personnel record et à d’autres dépenses. Les frais de personnel étaient supérieurs de 28 % à leur précédent sommet trimestriel au T1FY20, tandis que les autres dépenses étaient supérieures de 24 % par rapport au sommet atteint au T3FY21. Ainsi, il n’a pas bénéficié du fort levier d’exploitation et a enregistré la performance la plus faible du T4FY21 par rapport à ses pairs.

La pression sur les marges devrait se poursuivre : bien que certains des coûts fixes puissent subir des corrections à court terme après la récente vague de COVID-19, nous nous attendons à ce que la tendance des marges de Shree reste relativement modérée par rapport à ses pairs pour l’exercice 22e. Notre point de vue est principalement motivé par la volonté renouvelée de l’entreprise de gagner des parts de marché et de maintenir une croissance de pointe dans l’industrie. Nous nous attendons à ce que la croissance de la réalisation pour Shree soit inférieure à 2% contre 3% pour l’industrie au cours de l’EX22e. En effet, comme cela est évident au cours de l’exercice 21, Shree a enregistré une croissance en volume de 10 % contre une baisse pour l’industrie tandis que sa croissance Ebitda/tonne de 1 % en glissement annuel était inférieure à la moyenne.

Nous prévoyons un TCAC de 12% pour les volumes de Shree entre FY21e et FY24e, contre 9% pour l’industrie. Il est peu probable que les augmentations de prix compensent la hausse des prix des intrants, qui ont connu de nouvelles augmentations ces derniers mois. Par conséquent, nous intégrons désormais des marges plus faibles, ce qui entraîne une réduction de c3% de nos estimations Ebitda absolues pour les exercices FY22e et FY23e. Pour les exercices 21e-24e, nous estimons un TCAC de 14 % pour l’Ebitda absolu, en ligne avec ceux d’autres grands pairs sous couverture, en grande partie grâce à une forte croissance des volumes.

Maintenir Hold et augmenter le TP à 27 500 Rs contre 27 200 Rs : La résurgence de COVID-19 reste un risque clé à court terme. Nos interactions avec les concessionnaires suggèrent une certaine modération des ventes. Cependant, la demande de ciment, à notre avis, est souvent collante et devrait connaître une reprise rapide à mesure que l’environnement macroéconomique et l’impact de la pandémie se normalisent au cours de l’année. Nous considérons Shree Cement comme la meilleure franchise de ciment compte tenu de sa croissance supérieure à celle de l’industrie, de ses coûts d’exploitation les plus bas et de ses ratios de rendement élevés par rapport à ses pairs. Cependant, il se négocie à 20x l’Ebitda à terme à 1 an, ce qui représente une prime de 20 % par rapport à sa moyenne historique, ce qui implique une hausse limitée.

