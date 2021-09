Coté sur BSE PME ou NSE Emerge ? Voici ce qu’il faut aux MPME pour migrer vers la carte mère de l’ESB ou de la NSE

Selon les dernières données disponibles sur les PME de l’ESB, les PME répertoriées jusqu’à présent ont levé 3 630 crores de Rs et ont une capitalisation boursière combinée de 35 378 crores de Rs. (Photo : REUTERS)

Crédit et financement pour les MPME : Les plateformes BSE SME et NSE Emerge ont été créées en 2012 pour offrir aux petites et moyennes entreprises (PME) un moyen de lever des capitaux, car l’obtention de crédit auprès des banques n’a pas toujours été facile, tandis que les investisseurs en capital-risque sont restés principalement à distance de soutenir les petites entreprises traditionnelles. entreprises. En près d’une décennie, 345 PME se sont inscrites sur la plateforme BSE PME tandis que 221 PME ont été inscrites sur la plateforme NSE Emerge. Il est important de noter que la part des entités qui ont migré vers les cartes mères de l’ESB et de la NSE s’élevait respectivement à 33 % et 34,8 %. Cela représente seulement 114 PME migrant de PME ESB à ESB et 77 PME passant de NSE Emerge à NSE. Cela a-t-il à voir avec les défis auxquels les PME sont confrontées lors de la migration vers la carte mère ?

« Je n’ai entendu parler d’aucun défi des PME dans la migration vers la carte mère. Les conformités qui étaient semestrielles sur Emerge deviennent trimestrielles sur la carte mère. 77 entreprises qui migrent vers la carte mère, c’est un grand nombre. Il pourrait y avoir des problèmes d’inscription typiques tels que la cession d’un certain contrôle de l’entreprise, de sa propriété, etc., au moment d’entrer dans l’espace d’inscription. Les MPME doivent s’attaquer à elles en étant sur la plate-forme Emerge pendant deux ans avant de pouvoir planifier la migration », a déclaré à Financial Express Online Rachana Bhusari, vice-présidente, Marchés primaires – Actions et dette, NSE.

« Le choix de déménager dépend totalement des promoteurs et de leur processus de réflexion. Beaucoup sont heureux d’être de gros poissons dans un étang plus petit. Donc, s’ils sentent qu’ils ont débloqué leur valeur sur Emerge, ils y sont heureux. Il n’y a rien de mal ou de bien à cela », a-t-elle ajouté.

Pour migrer vers la carte mère de NSE, les PME doivent également avoir un capital social libéré d’au moins 10 crores de Rs et la capitalisation des fonds propres doit être inférieure à 25 crores de Rs. En outre, la société aurait dû être inscrite sur la plateforme de croissance des innovateurs de SEBI depuis au moins un an. Parmi les autres exigences, citons un minimum de 200 actionnaires, une rentabilité pendant trois ans, ou avoir 75 pour cent de son capital détenu par des acheteurs institutionnels qualifiés à la date de la demande de migration, une contribution minimale des promoteurs de 20 pour cent bloquée pendant trois ans, et plus.

Ajay Thakur, qui dirige la PME BSE, a fait écho à Bhusari. « L’intégration de la plate-forme les rend (les promoteurs) d’abord méfiants vis-à-vis de plus de conformités, de la dilution des capitaux propres, etc. Cependant, après avoir été cotés pendant deux à trois ans sur la plate-forme des PME, ils comprennent la valeur de la création de richesse, de la construction de la marque, de la crédibilité, etc. Une fois ils s’y habituent et comprennent que la gouvernance d’entreprise et les conformités augmenteront encore leur crédibilité et leur valeur, le passage à la carte mère devient une question de perspective et de bande passante du promoteur et non pas qu’il a peur de faire le pas », a déclaré Thakur à Financial Express. En ligne.

Selon les dernières données disponibles sur les PME de l’ESB, les PME répertoriées jusqu’à présent ont levé 3 630 crores de Rs et ont une capitalisation boursière combinée de 35 378 crores de Rs. Il y a actuellement 231 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de Rs 13 155 crore. « 114 PME migrant vers la carte mère représentent une part suffisante du total répertorié jusqu’à présent sur BSE SME. La migration vers la carte mère est un processus continu. Environ 30% des sociétés cotées deviennent éligibles chaque année pour migrer vers la carte mère », a déclaré Thakur.

Plus tôt ce mois-ci, la petite entreprise basée à Jaipur, Nandani Creation, spécialisée dans la fabrication et la vente au détail de vêtements de mode, avait migré de NSE Emerge à NSE. La société avait reçu l’approbation de NSE pour la migration de 1 0033 950 actions de la plateforme NSE PME vers la carte mère avec effet au 2 septembre 2021. La société a été cotée sur NSE Emerge en 2016, quatre ans après son lancement en 2012. Son bénéfice après impôt (PAT) autonome pour l’exercice 21 avait bondi de 140 pour cent à Rs. 1,78 crores par rapport à Rs 74 lakhs en FY20 tandis que le chiffre d’affaires des ventes s’élevait à Rs 46,09 crores en FY21 contre Rs 43,73 crores en FY20. Ce qui a poussé Anuj Mundra qui dirige Nandani Creation vers la carte mère, ce sont les investissements.

« Nous n’avons vu aucun défi en termes de conformité ou d’aspects réglementaires. Ceux qui ne passent pas à la carte mère ne signifient pas qu’il y a un défi à le faire. Chacun a sa raison de la décision. Ma devise principale pour migrer, puisque nous sommes en mode expansion, était l’investissement. C’est bien quand plus de personnes (investisseurs) viennent à vous et comprennent votre entreprise et la taille du portefeuille de votre entreprise. Le point de vue des investisseurs change également à votre égard. Nous prévoyons d’avoir 10 magasins cette année et 60 d’ici 2025 sur quatre actuellement », a déclaré Mundra à Financial Express Online.

Parmi ceux qui n’ont pas encore fait le pas vers la carte mère se trouve Thejo Engineering, un fournisseur de services d’ingénierie basé à Chennai pour l’industrie minière et de la manutention. Thejo a été la première société à être cotée sur NSE Emerge des mois après le lancement de la plateforme en 2012. Les besoins en fonds de la société étaient alors suffisants pour être sur la plateforme Emerge car elle ne recherchait pas de gros fonds et dans l’ensemble, c’était une bonne opportunité pour Thejo pour améliorer ses processus de gouvernance.

« Dès le départ, nous sommes satisfaits des services fournis par Emerge. Cependant, nous avons eu un défi en termes de taille de lot sur la bourse des PME, qui est le montant minimum à investir. J’avais demandé à SEBI et à la bourse de réduire progressivement la taille du lot de Rs 1 lakh sur une période de 1 à 2 ans, en la réduisant d’abord à Rs 50 000, puis à Rs 25 000, afin que les petits investisseurs puissent profiter d’investir dans Des PME cotées en bourse ayant fait leurs preuves en termes de performances, de gouvernance, de divulgation, etc. », a déclaré VA George, président exécutif de Thejo Engineering, à Financial Express Online.

Cependant, George ne voit aucun défi à migrer vers la carte mère s’il le souhaite. «Nous nous conformons à la plupart des choses requises par la carte mère. Mais nous n’avons toujours pas pris la décision d’avancer sur la base de notre analyse des différents aspects de ce sujet. Nous pensons que, pour l’instant, il vaut mieux rester sur la plate-forme PME en tant que star performante plutôt que de faire partie des nombreuses entreprises sur la carte mère. Nous avons toujours la possibilité de passer à la carte mère, à tout moment, en respectant les formalités nécessaires », a-t-il ajouté.

Fait intéressant, les PME se sentent plus à l’aise parmi un nombre moindre d’entreprises par rapport à ce qu’elles envisagent parmi un grand nombre d’entreprises sur la carte mère, même si elles passent les premières années dans l’environnement coté pour comprendre et se familiariser avec les conformités avant de passer à la carte mère. cela prend environ un mois.

« C’est bien d’être sur des plateformes de PME au lieu de se perdre parmi des milliers d’entreprises sur la carte mère. C’est pourquoi nous avons des vérifications telles que vous devez avoir une capitalisation boursière typique d’au moins Rs 25-30 crore et devez être sur la plate-forme Emerge pendant deux ans afin que vous vous habituiez aux conformités réglementaires et deux ans est un bon moment pour tester les marchés boursiers sur votre performance, la discipline financière étant dans l’espace réglementaire », a noté Bhusari.

