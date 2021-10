« Côté talent, Lewis Hamilton est le meilleur de tous les temps »

Évaluant ses anciens coéquipiers Mercedes sur le talent pur, Nico Rosberg place Lewis Hamilton devant Michael Schumacher.

Statistiquement, Hamilton et Schumacher sont au sommet de la Formule 1 en tant que pilotes les plus titrés de tous les temps, tous deux à égalité sur sept championnats du monde, tandis que Hamilton détient plusieurs records majeurs, notamment la plupart des victoires en course, des poles et des podiums.

Et Rosberg a eu la distinction d’appeler les deux pilotes un coéquipier de Mercedes, aux côtés de Schumacher chez Mercedes de 2010 à 2012, avant que Hamilton ne remplace le légendaire Allemand à partir de 2013.

Rosberg et Hamilton se disputeraient alors l’une des rivalités les plus féroces de la Formule 1, se terminant lorsque Rosberg a pris sa retraite peu de temps après avoir remporté le titre des pilotes 2016.

Naturellement, Hamilton et Schumacher sont comparés régulièrement, et Rosberg donne l’avantage à Hamilton, estimant que le Britannique est le coureur de F1 le plus naturellement doué de tous les temps.

« Lewis est juste un talent naturel extrême, en termes de talent, il doit probablement être le meilleur de tous les temps », a déclaré Rosberg à Sky, cité par Motorsport-Total.com.

« Et il s’appuie vraiment sur cela, cet instinct est phénoménal avec lui. »

Cependant, Rosberg fait un clin d’œil à Schumacher pour sa « diligence » et sa « passion », expliquant que Schumacher a sauté sur chaque occasion d’être dans la voiture et d’apprendre, tandis que Hamilton déteste les tests.

« Une grande différence est la diligence. Lewis déteste les tests. Et Michael, qui ferait des tests tous les jours, même s’il est sept fois champion du monde, mais il sait aussi que vous pouvez encore apprendre un peu », a expliqué Rosberg.

« C’est juste de la diligence, de la passion. »

Schumacher est également devenu psychologiquement connu comme l’un des concurrents les plus féroces de la Formule 1, comme Rosberg l’a connu auparavant, se rappelant le moment où Schumacher s’est enfermé dans les toilettes 10 minutes avant les qualifications à Monaco, perturbant les préparatifs de Rosberg.

« A Monaco, il n’y avait qu’un seul WC dans le garage. Et Michael rentre dix minutes avant, s’enferme. Il sait qu’avant de monter dans la voiture, nous devons à nouveau aller aux toilettes avant les qualifications », a déclaré Rosberg.

« Il a ensuite fermé la porte. Je suis dehors à frapper et à frapper. Personne ne répond, plein de panique. J’ai donc finalement dû le faire quelque part dans le coin. Désolé pour les détails. Lewis peut le faire aussi, mais il n’aime pas se concentrer dessus toute la journée.

Selon Rosberg, ce que Hamilton fait bien, c’est d’utiliser intelligemment les médias pour se créer un avantage.

« Ce qu’il fait très bien, c’est toute la politique, avec les médias. Il agit très, très intelligemment », a déclaré Rosberg.

« Et même sur la piste, quand vous entrez dans les zones grises, ce n’est en quelque sorte jamais vraiment de sa faute. C’est toujours la faute de l’adversaire.

Hamilton est engagé dans une bataille avec Max Verstappen pour le titre des pilotes 2021, donc s’il réussissait finalement, Hamilton se placerait clairement au sommet de la Formule 1 en tant que seul pilote à remporter huit championnats du monde.

Rosberg dit que ce serait un exploit mérité pour le Britannique s’il réussissait, et cela refléterait également bien sur lui, puisqu’il est le seul pilote à avoir battu Hamilton pour un titre depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014.

« Je ne suis plus si connecté émotionnellement maintenant que je dis, hé, Michael mérite de détenir le record », a déclaré Rosberg à propos du huitième titre potentiel de Hamilton.

« Je vois alors de plus en plus, d’accord, il était vraiment sacrément rapide, et je peux être d’autant plus fier que je l’ai battu à l’époque avec la même voiture. »