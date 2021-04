Naturellement, nous garderons un œil sur la progression de la cote 007 pour Rege-Jean Page, et le reste du peloton, d’ici la sortie de la chanson du grand cygne de Daniel Craig, No Time To Die. Bien que nous devrons probablement attendre quelque temps après la sortie du 25e film de James Bond le 8 octobre avant d’entendre quoi que ce soit d’officiel sur qui sera le prochain 007. Et, bien sûr, ces chances changeront en un clin d’œil, alors ne vous attachez pas trop à un candidat ou à un autre.