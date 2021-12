Cotes aux gagnants des événements sportifs en 2022

29/12/2021 à 03:10 CET

2022 est chargé de sports et de compétitions plus qu’intéressantes. Après avoir laissé derrière nous un an avec les Jeux Olympiques et l’Eurocup, nous affrontons les premiers à vivre une édition de Coupe du Monde en hiver. Ce sera aussi une année amusante où les « Classiques » débuteront comme favoris pour revalider les succès malgré les récents revers comme les cas de Rafa Nadal ou Lewis Hamilton. Chez Betfair nous avons fait une sélection de 10 événements sportifs à suivre en cette nouvelle année avec des cotes plus qu’intéressantes.

LE BRÉSIL OU LA FRANCE GAGNERAIENT LA COUPE DU MONDE AU QATAR

Les deux équipes sont cotées sur les marchés à long terme de Betfair à quota. [7.00] pour remporter la couronne au Qatar. Dans le cas des Gaulois, ce serait la première fois qu’une équipe répète le trophée depuis 1962 lorsque le Brésil de Pelé l’a remporté. Il est frappant de constater que l’Argentine, qui a récemment renversé la Canarinha en Copa América, figure sur la liste des [12.00], tandis que l’Espagne semble avoir une place en demi-finale en tant que quatrième favori du championnat avec une part de [8.50].

LA VILLE EST LA FAVORI POUR GAGNER VOS PREMIERS CHAMPIONS

Pep Guardiola cherchera à briser une malédiction avec la Ligue des champions qui dure depuis une décennie après avoir levé l' »orejona » pour la dernière fois en 2011 en tant qu’entraîneur du Barça. Son Manchester City est le grand favori pour remporter le trophée de club de l’UEFA avec le quota le plus élevé [3.75] battant de justesse un Bayern Munich également dévastateur [4.50]. Sur une prochaine étape, nous trouvons Liverpool à [6.50] et Chelsea à [8.00]. Le Real Madrid est répertorié sur [17.00] qui soulève le quatorzième.

LE BARÇA, CINQUIÈME DES QUINIELAS POUR LA LIGUE EUROPE

La vie a basculé pour le Barcelone de Xavi Hernández en 2022. Les culés commencent comme cinquième favori sur Betfair pour remporter la Ligue Europa au quota [10.00] se voyant dépassé par la route même par Séville. Le principal favori pour remporter le deuxième tournoi européen est un Borussia de Dortmund qui se négocie à quota [6.00]Bien que cette situation puisse changer si Haaland abandonne finalement le navire à destination de l’Angleterre sur le marché d’hiver.

MADRID PRENDRA LA LIGUE

Personne ne croit que le Real Madrid peut gaspiller ses énormes revenus dans la Ligue, même pas les plus inquiétants. Les élèves d’Ancelotti ont profité de la faiblesse de l’Atlético et du Barça pour se positionner après une manche de championnat avec un quota de [1.07] d’élever le titre national espagnol. La seconde est une Séville qui est montée en plusieurs fois [10.00], tandis que les rojiblancos se négocient à [41.00] et les culés à [61.00]. Même les madrilènes les plus optimistes n’auraient pas osé donner ces résultats avec une telle hâte.

BROOKLYN EST SUPER FAVORI EN NBA

Les chances de donner aux Milwaukee Bucks peu, sinon aucune possibilité de revalider leur titre de champion NBA. Antetokounmpo et ses coéquipiers ont été éclipsés par certains Brooklyn Nets qui sont plus que favoris malgré ne pas pouvoir compter sur Kyrie Irving en raison de ses problèmes de vaccination. À [3.60] Il est cité que les New-Yorkais sortent victorieux d’une campagne où il semble que les Warriors soient leur seul rival pour [5.50]. Curry retrouvera bientôt Klay Thompson et nous pouvons voir si les habitants de San Francisco peuvent restaurer la dynastie. Les Lakers sont une bonne affaire pour un prix [14.00].

NADAL RÈGNE DE NOUVEAU À PARIS

S’il y a un athlète qui a mérité le droit de croire en lui, quoi qu’il arrive, c’est bien Rafa Nadal. Le manacorense veut à nouveau remporter un Grand Chelem en 2022 après une année blanche dans sa carrière particulière avec Federer et Djokovic pour avoir été le plus grand. Bien qu’ils n’aient pas pu avec le Serbe cette saison, les quotas n’ont pas perdu confiance en l’Espagnol, qui remportera Roland Garros par quota [2.50] pour les [3.40] que Novak Djokovic reçoit d’une liste. Pour ceux qui veulent risquer un peu, ne perdez pas de vue les options de Carlos Alcaraz pour [21.00]. À cet âge, Rafa a remporté son premier trophée sur terre battue parisienne.

JON RAHM GAGNERA DANS L’AUGUSTA MASTERS

Le golfeur de Barrica a quatre top-10 au Masters d’Augusta et veut cette veste verte que Sergio García, Chema Olazábal ou Seve Ballesteros ont déjà enfilée. L’actuel numéro un du golf est à la recherche de ce qui serait son deuxième « grand » dans un lieu emblématique qui consolide les légendes. Votre taux de victoire est [10.00] se démarquer devant des joueurs comme Dustin Johnson, Justin Thomas ou Collin Morikawa, qui évoluent tous à [12.00].

HAMILTON SE VENGERA

Lewis Hamilton remportera la Coupe du monde de Formule 1 2022. [1.75] il est payé que le Britannique prenne sa revanche contre Max Verstappen, qui en revanche apparaît au quota [3.00]. C’est une année de changement de réglementation et tout est un peu un tirage au sort. Parier sur une surprise n’est pas une mauvaise idée et nous pensons que Ferrari a des voix à lui donner avec le triomphe mondial de Carlos Sainz pour [25.00]. Le Madrilène partage ce même quota avec Fernando Alonso, qui lancera son mystérieux projet « El Plan ».

KANSAS CITY REJOINDRA LE SUPERBOWL

Les finalistes de la dernière édition, les Kansas City Chiefs, reviendront au Superbowl pour le remporter au quota [4.50] devant certains Packers de Green Bay qui apparaissent pour le quota [5.00]. Les champions en titre, les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, sont tombés à la troisième place en désaccord [7.50] après un début de saison en demi-teinte. On sait déjà que là où se trouve le légendaire quarterback, il existe des options de bague. Ce n’est pas une mauvaise opportunité.

POGACAR EFFECTUERA SA TROISIÈME TOURNÉE SUIVANTE

Tadej Pogacar est la sensation du cyclisme mondial et qu’il n’a même pas 23 ans. Le Slovène a devant lui l’opportunité de réaliser ce qui serait son troisième Tour de France dans un tête-à-tête voué à l’échec avec son compatriote Primoz Roglic. Pogacar est cotée sur [2.25]tandis que l’ancien sauteur à ski est payé [2.75] nous laissant un duel tous azimuts entre les deux. Si on veut risquer un peu on a un Egan Bernal qui est au quota [10.00]. Attention à Wout van Aert payant [51.00] car si Roglic subit un malheur, il serait celui choisi par le Yumbo pour capitaine de l’équipe la plus forte du peloton.