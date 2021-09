Cotes, choix et pronostics du Tour PGA 2021

in

La saison 2020-21 du PGA Tour se termine cette semaine Championnat de tournée au East Lake Golf Club à Atlanta, en Géorgie. Un peloton composé des 30 meilleurs golfeurs du classement de la FedEx Cup tout au long de la saison s’affrontera désormais pour le premier prix de 15 millions de dollars. Ci-dessous, nous examinons le Cotes du championnat du circuit 2021 et faites nos choix et pronostics PGA Tour pour gagner.

Le Tour Championship commence avec les coups de départ attribués par le classement de la FedEx Cup après Patrick Cantlaya gagné au moins une semaine le championnat BMW. Cantlay entre dans la semaine en tête du classement avec Tony Finau, vainqueur du The Northern Trust de la semaine précédente, en deuxième position.

Cantlay prendra le départ jeudi à 10 sous la normale avec une avance de 2 coups sur Finau. Les places trois à cinq commenceront respectivement à moins-7, moins-6 et moins-5. Les spots 6 à 10 commencent à moins-4, 11-15 à moins-3, 16-20 à moins-2, 21-25 à moins-1 et 26-30 commenceront au pair.

Les cotes et nos choix incluent ces coups de départ.

Choix du championnat du circuit 2021 – Favoris

Cotes fournies par Tipico Sportsbook; accédez à la liste complète des cotes de paris de USA TODAY Sports. Les lignes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 9 h 19 HE.

Jon Rahm (+350)

Rahm commencera la semaine avec 4 coups en tête à moins-6, mais cela sera gérable pour le leader du Tour en termes de coups gagnés par tour sur le terrain. Ses 2,57 coups gagnés par round sont un demi coup par round de mieux que Cantlay et 0,59 de mieux que Bryson De Chambeau.

L’Espagnol a glissé de la deuxième à la quatrième place au classement de la saison avec une finition T-9 la semaine dernière. Il s’agissait de son sixième top 10 international consécutif, sans compter son retrait forcé du tournoi Memorial. Il reste n°1 au classement Golfweek/Sagarin et au classement officiel mondial du golf.

Rahm a terminé quatrième à East Lake l’an dernier avec un score de moins-17, incluant les coups de départ. C’était une performance de putting épouvantable, mais il a en moyenne 0,33 coups gagnés par tour avec le bâton plat cette saison.

Cotes sans coups de départ : +700

Choix du championnat du circuit 2021 – Concurrent

Tony Finau (+700)

Finau est un bien meilleur pari avec le double des chances de Rahm et 2 coups plus près du leader d’avant-tournoi. Il est 17e au classement Golfweek/Sagarin mais neuvième au classement mondial officiel de golf après sa victoire au Northern Trust et un classement T-15 la semaine dernière.

Il est à égalité au 10e rang dans ce domaine avec 16 rondes en carrière jouées à East Lake GC et a en moyenne 2,06 coups gagnés sur le terrain par ronde sur ce site pour se classer dixième parmi les 30 golfeurs présents. Il n’a qu’une victoire cette saison (et depuis 2016), mais il compte trois deuxièmes et trois autres participations au top 10 dans 21 épreuves en 2021.

Il n’a besoin que de 2 coups sur quatre tours pour forcer sa troisième éliminatoire de l’année.

Cotes sans coups de départ : +2000

Choix du championnat du circuit 2021 – Tir lointain

Rory McIlroy (+2000)

Il s’est avéré risqué de parier en dehors des leaders de la FedEx Cup depuis l’introduction du format des coups de départ en 2019 ; Cependant, McIlroy, qui commence au 16e rang du classement et à moins-2, vaut un petit dépliant pour un retour sur investissement de 20-1.

Le double vainqueur de la FedEx Cup a en moyenne 2,91 coups gagnés sur le terrain par tour en 28 tours à East Lake GC. Après avoir déploré les travaux de la «super» saison 2020-21 du PGA Tour, McIlroy a terminé seul à la quatrième place la semaine dernière pour son meilleur résultat nord-américain depuis qu’il a remporté le championnat Wells Fargo début mai.

Cotes sans coups de départ : +1200

