Cotes de crédit des entités d’infrastructure : s’attaquer à fond à l’adoption d’un nouveau système

L’échelle de notation conventionnelle suivie par toutes les agences de notation de crédit (ARC) nationales est basée sur l’approche de « probabilité de défaut » (PD), qui implique d’évaluer la probabilité d’un défaut sur les obligations de remboursement convenues.

Par Vinayak Chatterjee et Shubham Jain

Le financement des infrastructures et les risques associés ont toujours été perçus différemment des risques conventionnels de l’industrie manufacturière et des services. Les raisons sont claires : les projets d’infrastructure sont caractérisés par des risques d’exécution élevés, des concessions de longue durée (souvent jusqu’à 60 ans), des opérations réglementées et une vulnérabilité aux changements de politique publique.

Mais l’approche de notation au fil des ans a eu tendance à imiter les méthodes de notation conventionnelles – alors que les risques associés aux projets d’infrastructure suivent une trajectoire différente, à savoir le risque de développement, le risque de construction et le risque d’exploitation. Ainsi, les experts en infra ont longtemps plaidé en faveur d’une échelle de notation spécialement adaptée pour l’infra vis-à-vis des secteurs conventionnels.

L’échelle de notation conventionnelle suivie par toutes les agences de notation de crédit (ARC) nationales est basée sur l’approche de « probabilité de défaut » (PD), qui implique d’évaluer la probabilité d’un défaut sur les obligations de remboursement convenues. Ainsi, même un retard « un jour, une roupie » dans le cas des facilités bancaires ou des programmes d’emprunt avec des échéanciers de remboursement prédéfinis est traité comme un défaut, totalement indépendant des perspectives de recouvrement ultérieur des cotisations des prêteurs.

Pour les entités d’infrastructure, les notations de crédit ont de toute façon tendance à être plus prudentes en raison des éléments suivants : (i) une exposition élevée aux risques d’exécution (au cours de la phase de mise en œuvre) ; (ii) les risques d’exploitation et de maintenance ; (iii) la concentration sur les flux de trésorerie d’un seul actif ; (iv) des périodes de montée en puissance imprévisibles ; (v) les risques liés aux contreparties et (vi) les risques réglementaires. En raison de ces multiples risques qui sont pris en compte ensemble, les projets d’infrastructure sont systématiquement projetés comme ayant des flux de trésorerie vulnérables et volatils. Cela se traduit par des notations de crédit inférieures sur l’échelle de notation PD conventionnelle.

D’un autre côté, les projets d’infrastructure ont tendance à avoir des caractéristiques positives qui sont ignorées. Post-achèvement et stabilisation, ils ont tendance à générer un flux constant de flux de trésorerie à long terme. Ils ont souvent une position de marché quasi monopolistique, une croissance constante de la demande, des formats de prix stables et un faible risque d’obsolescence technologique. En outre, les projets d’infrastructure de partenariat public-privé (PPP) présentent des caractéristiques supplémentaires telles que la disponibilité de paiements de résiliation, une protection contractuelle par le biais d’une certaine forme de clause de non-concurrence, une contrepartie souveraine, etc. Des caractéristiques structurelles telles que le cantonnement des flux de trésorerie, des paiements bien définis mécanisme en cascade, le faible risque d’investissement incrémentiel agissent également comme des outils d’atténuation des risques. Ces points forts sont bien corroborés par le nombre élevé de plans de résolution réussis (dans le cadre du plan de restructuration de la RBI) mis en œuvre pour des projets d’infrastructure opérationnels, où beaucoup s’étaient révélés être des « défaillants » à un stade précoce en raison de certains aléas à court terme ou d’une structuration de prêt inappropriée. .

Cependant, étant donné l’accent mis sur le service en temps opportun des obligations financières (une seule roupie, un seul jour !!), l’échelle de notation PD conventionnelle a ses limites pour prendre en compte les caractéristiques positives, entraînant ainsi des notes inférieures injustifiées pour les projets d’infrastructure. Ces notes plus faibles, par conséquent, limitent la participation d’un large éventail d’investisseurs à long terme qui sont mandatés pour investir ou prêter uniquement à des projets mieux notés. Les compagnies d’assurance indiennes entrent dans cette catégorie.

Pour surmonter ces limitations et offrir une perspective plus large aux investisseurs potentiels, un système de notation de crédit sur mesure pour les projets d’infrastructure est une demande de longue date des acteurs de l’infrastructure. La première annonce officielle à ce sujet a été faite dans le discours du budget en février 2016, après quoi le Département des affaires économiques (DEA, ministère des Finances) a travaillé avec les agences de notation de crédit nationales et d’autres parties prenantes concernées pour chercher à formuler une nouvelle échelle appropriée. Les agences de notation ont répondu avec le cadre des pertes attendues (EL) vers janvier 2017.

L’approche EL apporte « Recovery, post default ». La structure EL conserve ainsi l’aspect traditionnel de l’approche PD et l’intègre aux Perspectives de Récupération (RP). L’inclusion de RP permet d’établir une distinction claire entre les entités ayant des fondamentaux et des perspectives de reprise favorables et celles qui n’en ont pas. Ainsi, EL est une combinaison de PD et RP. Ces cotes EL sont attribuées sur une échelle à sept points allant de EL1 à EL7.

Bien que cette échelle EL pour les notations du secteur des infrastructures ait été lancée il y a plus de quatre ans par toutes les principales agences de notation, très peu de projets d’infrastructure ont été notés sur cette échelle jusqu’à présent. La principale raison de cette réaction mitigée est le lien entre les exigences d’adéquation des fonds propres et les notations de PD, ce qui fait pencher la préférence des prêteurs en faveur de l’échelle conventionnelle.

La récente circulaire de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) est une étape bienvenue, car elle permet aux compagnies d’assurance d’investir dans des titres de créance émis par des sociétés d’infrastructure, notées au moins « A » (sur l’échelle conventionnelle) ainsi qu’un Cote de perte attendue de « EL1 » (cote la plus élevée sur l’échelle EL). Cela peut aider un nombre important de projets d’infrastructure opérationnels et stables à devenir éligibles pour accéder à des capitaux à long terme moins chers auprès des compagnies d’assurance. Ces informations supplémentaires peuvent également fortement aider les investisseurs étrangers à avoir une vision plus large des perspectives.

En juillet 2021, SEBI a également standardisé l’échelle (EL1 à EL7) de ces notations entre les agences de notation. Un soutien similaire de la part d’autres régulateurs, en particulier de la RBI, en reconnaissant cette échelle et en permettant aux prêteurs de fournir du capital sur la base de la perte attendue permettra une plus large acceptation de cette échelle, élargissant ainsi les canaux de financement des actifs d’infrastructure et facilitant la mise en œuvre de l’ambitieux programme national Pipeline d’infrastructure (PIN).

Il est temps d’adopter holistiquement le nouveau système.

Vinayak Chatterjee est co-fondateur de Feedback Infra et son président non exécutif. Shubham Jain est chef de groupe et vice-président principal – Notations d’entreprise à l’ICRA